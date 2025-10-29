Более 60% автовладельцев экономят на ремонте

«Ингосстрах», один из лидеров рынка страхования в России, совместно с Аналитическим центром НАФИ провел исследование и выяснил приемы, которые используют водители для экономии на обслуживании и ремонте.

В основном водители экономят на обслуживании личного транспорта

Пользуются лайфхаками для экономии на обслуживании около половины опрошенных (46%). Среди наиболее распространенных приемов выделяются самостоятельное обслуживание (13%) и мойка (5%).

Менее популярные приемы для экономии — своевременное техническое обслуживание, анализ цен и поиск выгодных предложений, самостоятельная покупка деталей, сокращение частоты использования автомобиля и экономия на уровне топлива (в том числе смешивание топлива с разным октановым числом) — ими пользуются по 3% опрошенных.

Только каждый десятый россиянин, который пользуется личным или семейным автомобилем (10%), предпочитает не экономить на обслуживании машины. Типичный портрет — водитель с доходом выше среднего, работает руководителем подразделения или отдела.

Как водители экономят на ремонте

Свыше половины россиян, которые водят автомобиль, имеют опыт экономии на запчастях и ремонте:

63% — обслуживались у знакомого мастера или в «гаражном» сервисе,

60% — делали замену расходников по пробегу, а не по регламенту производителя,

58% — проводили ремонт самостоятельно,

56% — делали превентивный ремонт или замену деталей (не ждали, пока сломаются),

51% — устанавливали неоригинальные запчасти,

3% — откладывали или переносили несрочный ремонт.

По данным исследования, мужчины чаще делают ремонт самостоятельно, проходят ТО реже рекомендуемого срока и делают замену расходников не по регламенту производителя, а по пробегу.

Большинство россиян, использующих личный или семейный автомобиль, сталкиваются с умеренными затратами на непредвиденный ремонт машины — три четверти (73%) тратят на это не более 50 тысяч рублей в год.

При серьезной поломке детали автомобиля, требующей более внушительной суммы, россияне видят следующие решения проблемы:

найти более дешевую подержанную деталь или аналог — 32%,

заплатить своими средствами — 30%,

отложить ремонт или временно перестать пользоваться машиной — 20%,

занять деньги у друзей или родственников — 16%.

Жители крупных городов с населением 500 тысяч — 1 миллион человек чаще говорили, что взяли бы кредит или рассрочку (16%).

Молодые люди 18--30 лет охотнее согласились бы отложить ремонт и временно перестать пользоваться машиной (33%). Среди россиян в возрасте 31--40 лет популярнее решение проблемы через поиск подержанной детали или аналога (37%).

«Исследование показывает, что российские автовладельцы активно ищут баланс между стоимостью и качеством обслуживания, сочетая самостоятельные действия и услуги неофициальных сервисов. Для бизнеса это сигнал о необходимости предлагать гибкие и прозрачные решения: программы лояльности, варианты сервисов с разной ценовой политикой и набором услуг, а также образовательные инициативы по безопасному самостоятельному уходу за автомобилем. Компании, которые смогут учитывать эту прагматичную стратегию пользователей и предлагать им понятные альтернативы, получат конкурентное преимущество на рынке», — отметила Елена Гусева, старший руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ. «Сегодня автовладельцы все чаще ищут возможности оптимизировать расходы на содержании автомобиля. При этом важно, чтобы стремление к экономии не привело к непредвиденным тратам в будущем, например, из-за скрытых проблем после ремонта. Решением может стать страхование каско, которое обеспечивает надежную финансовую защиту. Страховщик не просто компенсирует ущерб в случае ДТП, стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц, а полностью берет на себя организацию ремонта на СТОА, гарантируя использование оригинальных запчастей и качественную работу», — прокомментировал Владимир Храбрых, заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах».

Справочно:

Аналитический центр НАФИ — исследовательская компания широкого профиля. Компания основана в 2006 году. География исследований охватывает российский рынок, большинство стран СНГ и Восточной Европы.

«Ингосстрах» — международная страховая компания, работающая в России и за рубежом с 1947 года. Деловая репутация компании подтверждена максимальным рейтингом ruAAA агентства «Эксперт РА».