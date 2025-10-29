Какие автомобили из прошлого россияне купили бы еще раз

Как рассказали "Российской газете" в компании Fresh, автомобильный маркетплейс провел опрос 5 672 своих клиентов, чтобы узнать, какие машины, преждевременно покинувшие российских рынок, до сих пор вызывают у россиян интерес.

Вернись, я все прощу. Даже ржавчину

По результатам опроса выявилась тройка победителей. На первом месте - Ford Focus. 23% опрошенных заявили, что рассмотрели бы эту модель к покупке, если бы дилеры Ford работали и предлагали ее новой. "Желательно по тем же ценам. Что в рублях, что в долларах, они кажутся сегодня нереальными", - обобщил пожелания один из респондентов.

Пик популярности пришелся на Focus второго поколения, который начали собирать в 2005 году во Всеволожске. 20 лет назад новый Ford Focus II предлагался по цене от $11 720 (343 тыс. руб.) за трехдверный хэтчбек в начальной комплектации с мотором 1,4 л до $16 480 (483 тыс. руб.) за седан в топовом исполнении с двигателем 2 л. Курс в 2005 году составлял примерно 29,3 рубля за доллар. Focus для многих стал в определенном смысле первым. "Первой новой иномаркой". "Первым автомобилем, взятым в кредит". "Первой машиной, в устройстве которой я уже ничего не понимал, да оно и не требовалось". "Первой моделью в моей жизни, в которой ничего не надо было улучшать своим руками". "Первой машиной с реальной гарантией, ради которой имело смысл ездить на ТО к дилеру".

Российское производство "Фокусов" прекратилось в 2019-м. Машины третьего поколения смотрелись бледно на фоне конкурентов. Но сам Ford Focus продержался на конвейере за пределами России до 2025 года - сейчас продаются машины четвертого поколения.

На втором месте рейтинга "жаль, что их нет с нами" - Lada Priora. Ее возвращение на рынок приветствовали бы 14% респондентов. Причины любви - романтические. Ни слова про комфорт, управляемость, безопасность. Чаще звучало "она была у меня первой - такое не забывается". В числе достоинств - доступность, "едва ли не единственное, на что хватало денег", и ремонтопригодность - "сложнее молотка специнструмента не требовалось".

Интересно, что проблемы вроде преждевременной - в сравнении с импортными моделями - коррозией воспринимаются пользователями спокойно: "что вы хотите за такие деньги - тройную оцинковку?".

Тени забытых предков

На третьем месте "рейтинга сожалений" - Skoda Fabia. Ее не отказались бы купить 8% опрошенных. Как стало понятно из ответов, более всего полюбилась россиянам машина второго поколения, которую концерн Volkswagen собирал на заводе в Калуге. "Фабия" запомнилась как "компактная, но вместительная городская машина", которая "не вызывала вопросов, что за ее рулем делает мужчина". Впрочем, деление автомобилей на мужские и женские в России уходит в прошлое - прежде всего потому, что компактных моделей, которые считались "девчачьими", на рынке практически не осталось.

Строго говоря, Fabia тоже стала жертвой собственных размеров. В 2014 году вместо нее в Калуге стали выпускать более крупный Skoda Rapid. А "Фабию", уже в третьем поколении, продолжили выпускать в Европе. Везти ее в Россию не имело экономического смысла: Rapid местной сборки был вместительнее и дешевле. Россияне, как и таксисты, любят "много машины за мало денег". А Fabia жива и здорова: в Чехии делают машины четвертого поколения. Но это в Европе.

В заключение заметим, что Fabia - наследница модели Felicia, с которой Skoda, после долгого перерыва, в середине 1990-х вернулась на российский рынок. А Felicia, что значит "счастливая", историческое имя - так назывался чехословацкий кабриолет 1960-х годов. Такое вот "переселение душ".

Впрочем, у Skoda целая линейка таких "возвращенцев". Octavia, Superb, Rapid - сплошь "тени забытых предков" времен социалистической и даже буржуазной Чехословакии.

Вторая жизнь

Но окончание конвейерной жизни - еще далеко не конец. В 2025 году в России на одну новую проданную машину приходится пять сделок на вторичном рынке. Среди автомобилей с пробегом сохранилось прежнее разнообразие. С этого рынка никто никуда не уходил.