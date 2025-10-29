Россияне готовы платить по 70 000 рублей за хорошие нешипованные шины

Аналитики Авито Авто заметили рост популярности нешипованных шин. В сентябре этого года продажи фрикционных моделей выросли сразу на 22%. Как отмечают эксперты, этому способствуют ставшие более мягкими зимы. Вдобавок явное влияние оказал рост рынка полноприводных автомобилей: по мнению наших соотечественников, с полным приводом наличие шипов менее критично.

© Quto.ru

Как отмечают аналитики «Авито Авто», по доле продаж лидером сейчас является продукция марки Triangle (15%; +14%), за которой следуют Pirelli (9%; +16%), Continental (6%; +69%), Yokohama (6%; +9%) и Michelin (5%; +25%).

Если средняя цена комплекта из четырёх фрикционных покрышек Triangle составляет всего 16 000 ₽, то за Pirelli придется отдать 32 000 ₽, за Continental — 48 000 ₽, за Yokohama — 34 000 ₽, а за Michelin — 70 000 ₽.

Что касается шипованных шин, то здесь самые продаваемые — это Triangle (7%; +9%), Michelin (5%; +3%) и Continental (4%; +54%), у которых стоимость комплекта составляет 17 000 ₽, 64 000 ₽ и 26 000 ₽, соответственно.

После ухода из России привычных компаний на рынке появились не только китайские автомобили, но и китайские компоненты, в том числе шины. Редакция Quto выяснила, почему не стоит покупать китайские покрышки Compasal.