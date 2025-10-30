Можно ли путешествовать по Крыму на электромобиле

На фоне растущих цен на бензин водители стали присматриваться к электрокарам. Эти машины уже стали привычным делом в крупных городах, а теперь набирают популярность и на курортах. Корреспондент "РГ" узнавал, как обстоят дела с зарядками и сервисом в Крыму и стоит ли ехать на электромобиле на отдых.

Цена решает

Алена и Александр живут с детьми в частном доме в Севастополе. Во дворе заряжается новый электромобиль. Семья купила его в этом году по госпрограмме. Она позволяет сэкономить 35 процентов стоимости авто. Катаются, не думая о топливе. За три месяца намотали уже 13 тысяч километров.

Для частного сектора очень удобно: ставишь свою зарядку - и за ночь у тебя полный аккумулятор. Можно целый день ездить без подзарядки, и выгода очевидна. Бензин АИ-95 на крымских АЗС сейчас стоит от 76 до 80 рублей за литр, дизель - от 75 до 80 рублей. Один киловатт-час на электрозаправке - от 14 до 25 рублей. Зарядка аккумулятора на 30 процентов обходится примерно в 500-600 рублей.

- Стали в три раза меньше тратить на заправках, - говорят владельцы электрокара. - Нас не коснулись проблемы с топливом, когда недавно люди стояли в очередях. Плюс к этому дешевле сервисное обслуживание, не надо заливать масло в двигатель.

В многоквартирных домах поставить свою зарядку сложнее. У поставщиков энергии в Крыму пока нет понимания, как работать с такими зарядными точками, да и жильцы не всегда согласны.

В отелях и на пляжах

Современные быстрые зарядки позволяют зарядить аккумулятор электроавто с 10 до 80 процентов за 30 минут. Такие есть и в Крыму, мощностью до 160 киловатт. Без проблем можно зарядиться в крупных городах Крыма, а также почти на каждой АЗС на трассе "Таврида".

Зарядные хабы открылись в крупных отелях в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, а в Севастополе зарядки стоят возле популярных пляжей. В Севастополе в 2022 году было всего две зарядные станции для электрокаров. Сегодня здесь уже 31 быстрая зарядка, сообщили "РГ" в городском департаменте транспорта. Число зарегистрированных электромобилей выросло к началу 2025 года до 663. Цифра, может, пока и не выглядит внушительно, но стремительно растет. Еще три года назад на город с 500 тысячами жителей было лишь 40 "электричек".

В Республике Крым насчитывается более 150 зарядных станций, причем 71 из них появилась за последние два года, рассказал министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин. По его словам, в самой республике зарегистрировано не так много электрокаров, хотя на дорогах полуострова такие авто не редкость. В основном это гости из других регионов. Сеть зарядных станций на полуострове будет расти.

- Мощностей для зарядных станций в Крыму достаточно. Есть планы строительства их на парковках в жилых комплексах. Чтобы жильцы могли поставить вечером машину на зарядку и утром поехать, - отметил Воронкин.

Нет связи - не зарядишься

У всех "электроводов" есть специальное приложение с картой, которое помогает найти зарядную станцию и подключиться к ней. Можно увидеть, какие разъемы есть на заправке, и сразу проложить маршрут в навигаторе.

Зарядить электроавто получится только через приложение. Заплатить за зарядку в кассе АЗС нельзя. Но на многих автозаправках в Крыму есть сотрудник, который помогает разобраться с подключением.

- Мы столкнулись с тем, что не смогли зарядиться ночью, так как не было мобильного интернета, - рассказывает Алена. - После Крымского моста проехали две заправки и только на третьей смогли подключиться к Wi-Fi. Но мы планировали подзарядку заранее и не тянули до последнего, так что это не стало проблемой.

А что на трассе?

На трассе М4 "Дон" зарядок достаточно, говорят владельцы электромобилей. От Москвы до Севастополя они делают от 10 до 18 остановок для зарядки. Не ждут, когда батарея полностью сядет, а пополняют ее каждые 100-150 километров (полного аккумулятора хватает на 350 километров). Такая дозарядка занимает 10-20 минут. Время в пути, конечно, удлиняется в сравнении с машиной с ДВС. Но когда дорога загружена, к бензоколонкам выстраиваются очереди. У электрозарядок же обычно свободно.

- В Крым можно смело ехать на электромобиле, не боясь, что останешься без зарядки, - говорит представитель сообщества электромобилистов Крыма и Севастополя Андрей Липенко. - Все новые дороги также комплектуются зарядной инфраструктурой. Недавно к нам со стороны Краснодара проложили новый скоростной отрезок, и он уже застраивается заправками. По концепции развития электротранспорта, которую приняло правительство РФ, все объекты придорожного сервиса должны быть оборудованы возможностью зарядки электромобилей.

Что с сервисом?

Для "электричек" предыдущего поколения можно найти запчасти без проблем, говорят водители. Их быстро доставляют в Крым. У новых электрокаров есть дилерское обслуживание, однако с некоторыми запчастями могут быть загвоздки.

- Если электромобиль аккуратно эксплуатировать, то расходников там почти нет, - говорит Дмитрий Ларин. - Масло в трансмиссию, резина на колеса. Очень редко бывают случаи замены охлаждающей жидкости для высоковольтной батареи. На новых "электричках", как по мне, в ДТП лучше не попадать - доставка запчастей, особенно кузовных, будет и долгой, и дорогой.