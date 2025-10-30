Автоэксперт назвал Mercedes, покупка которых грозит проблемами

Автоэксперт Ковалев перечислил Mercedes, покупка которых грозит проблемами
Автоэксперт Александр Ковалев рассказал "Российской газете", от каких моделей Mercedes-Bnez лучше держаться подальше.
"Первым в этом списке идет A-Class первого поколения. Многие фанаты марки и вовсе предпочитают не считать его "настоящим" Mercedes, вычеркивая из истории бренда. Вышедший в конце 90-х, этот автомобиль вобрал в себя все сомнительные решения того времени - от спорного дизайна до откровенно неудачной конструкции. Двигатели страдали от течей масла и проблем с форсунками, а вариатор нередко выходил из строя уже на небольших пробегах. При этом сам автомобиль создавался с прицелом на удешевление - качество сборки было посредственным, а вот расходы на обслуживание оставались премиальными. Следующая модель - C-Class в кузове W204. Эти автомобили 2010-х годов сегодня можно найти по доступной цене, поэтому они часто становятся "первым премиумом" для начинающих водителей. Но внутри них скрыт двигатель серии M271, известный своей капризностью. Он требует идеального обслуживания, иначе быстро дает о себе знать растянутой цепью ГРМ, износом распредвалов и даже риском обрыва цепи с последующим повреждением клапанов. В итоге вместо доступного входа в мир Mercedes можно получить дорогой ремонт. Наконец, M-Class начала 2000-х годов. Когда-то этот кроссовер считался престижным, но надежностью не блистал даже в лучшие годы. Проблемы с двигателем и электроникой, отказ системы ABS, течи в гидроусилителе руля - все это для него типично. Добавьте к этому возраст и пробег большинства экземпляров - и становится ясно, что дешевый M-Class может быстро превратиться в бесконечный проект по восстановлению", - отметил специалист.