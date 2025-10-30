Китайские автомарки пока не могут составить конкуренцию немецкому премиуму

В сентябре лидером продаж в сегменте премиальных автомобилей стала компания BMW несмотря на то, что ее продукция официально не поставляется в нашу страну. В первый месяц осени было продано в 1,5 раза больше баварских машин, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности за отчетный период россияне приобрели почти 11 000 новых премиальных автомобилей, или тех, что у нас принято считать таковыми. В то же время практически все бренды, официально представленные на российском рынке, показали результаты хуже, чем в прошлом году.

Лидером оказался бренд из Мюнхена, машины которого активно поставляют в РФ по схемам альтернативного импорта. Количество реализованных автомобилей этой марки составило 1741 единицу. На втором месте Exeed с результатом 1652 машины, что на 54% меньше, чем в прошлом году. Замыкает топ-3 марка Tank, которую купили 1529 человек - вдвое меньше, чем в предыдущем году. В пятерку также вошли Hongqi (1203 штуки) и Lixiang (1141 штука).

Вполне логично, что BMW имеет все шансы конкурировать не только с китайскими премиальными брендами, но и с другими марками, которые ушли из РФ.

Недавно эксперт Олег Мосеев представил интересные данные. Он изучил, какую долю на рынке новых легковых автомобилей сохранили бренды, покинувшие Россию, за девять месяцев 2025 года по сравнению с 2021 годом. Результаты оказались неожиданными: лидирующую позицию вновь занимают "баварцы". На втором месте - не менее популярная в стране Toyota, а Mercedes оказался на третьей позиции.

По мнению издания "Автовзгляд", повышенный интерес к немецким автомобилям на рынке связан не только с преданностью поклонников этих марок, но и с возможным увеличением ставок утильсбора.

Эксперты портала считают, что после долгого отсутствия привычных брендов россияне, соскучившиеся по мощным иномаркам, все чаще выбирают BMW из-за его престижности.

При этом на родине дела у немецких автопроизводителей идут далеко не лучшим образом.

Так, ранее "РГ" рассказывала о том, что драконовские штрафы за производство машин с ДВС ставят под угрозу судьбу крупнейших игроков отрасли, вынуждая сокращать производство, закрывать заводы и лишать рабочих мест большое количество людей.