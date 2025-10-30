Почему ЛуАЗ-969 оказался проходимее УАЗов и «Нивы»

Советская автомобильная промышленность всегда славилась внедорожниками. “Нива” прославилась доступностью и проходимостью, а “УАЗы” остаются незаменимыми в сложных условиях. Но был ещё один «герой бездорожья» — компактный “ЛуАЗ-969”, который заслуженно называют самым проходимым советским внедорожником.

© соцсети

Компактный, простой, массовый

В 1960–1970-х годах автопроизводители стремились создавать маленькие автомобили — массовая автомобилизация требовала компактных и практичных моделей. “ЛуАЗ-969” идеально вписался в этот тренд: первые серийные версии были переднеприводными с валом отбора мощности, а с 1971 года появился полный привод с блокировкой заднего дифференциала. Так “луноход” стал первым массовым внедорожником, доступным для личного пользования, особенно востребованным в сельской местности.

Простая техника и минимальный салон делали его надежным и лёгким в обслуживании. Первые версии использовали двигатель от “ЗАЗ-966” с модернизированной воздушной системой охлаждения, позднее появились модификации с жидкостным охлаждением — их выпуск был ограничен.

Почему “ЛуАЗ-969” проходил там, где другие застревали

Главная сила внедорожника — небольшая масса (около 950 кг) и короткая колёсная база всего 1800 мм. Благодаря этому “ЛуАЗ” легко преодолевал грязь, снег, болота и даже броды, где проваливались “УАЗы” и “Нивы”.

Минимальные свесы и дорожный просвет 280 мм при плоском днище позволяют уверенно проходить рампы, брёвна и препятствия. Система постоянного полного привода, пониженная передача и принудительная блокировка превращали автомобиль в настоящий вездеход, сравнимый с квадроциклом.

Большие ходы подвески и торсионы обеспечивали сцепление и плавность хода даже на сложной местности. Конструкция трансмиссии, частично позаимствованная у транспортёра-амфибии, и герметизация ходовой позволяли спокойно преодолевать глубокие лужи и броды без риска повреждений.

Внешность обманчива

С виду “ЛуАЗ-969” кажется простым и неприметным, но каждая деталь была продумана для работы в экстремальных условиях. Он не был идеален, но его эффективность и цена делали автомобиль настоящей находкой для сельской местности и бездорожья.