Водителям напомнили об опасности езды задом на МКАД

Установленные на столичных дорогах камеры с начала 2025 года выявили более 2,2 тысячи случаев движения задним ходом в местах, где это запрещено, в том числе на Московской кольцевой автодороге, где число таких нарушений заметно выросло. Об этом говорится в сообщении Дептранса Москвы, на которое обратил внимание Quto.ru.

Сообщается, что в 2025 году из-за движения задним ходом в городе произошло 200 аварий с пострадавшими. Впрочем, в ведомстве уточнили, что в половине случаев столкновения происходят во дворах или при выезде из них.

Помимо этого, в этом году фиксируется рост подобных нарушений на скоростном МКАД, причём большая часть ДТП здесь является смертельными.

В департаменте транспорта напомнили, что подобные манёвры на скоростных трассах, согласно пункту 16.1 ПДД РФ, являются нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 2 500 рублей.

Водителям, если они пропустили нужный поворот, рекомендуют не останавливаться и не пытаться вернуться, так как следующий съезд, как правило, находится через пару километров. Там можно развернуться и выехать на нужную дорогу.

Во дворах водителям рекомендуют внимательно смотреть в зеркала и помнить о слепых зонах.