Почему в РФ так любят немецкие марки

Российские автомобилисты продолжают приобретать Mercedes, BMW и Audi, потому что эти бренды стали определенным эталоном в премиальном классе, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Немецкий автопроизводитель BMW вновь возглавил рейтинг продаж премиальных иномарок в России, что произошло впервые за полтора года. Согласно данным «Автостата», в сентябре было продано 1,74 тысячи автомобилей марки, что на 50% больше, чем в сентябре прошлого года. Это позволило BMW сместить с первой позиции китайский бренд Exeed, который был лидером предыдущие два месяца. Хайцеэр указал на то, что немецкая BMW на порядок выше китайского Exeed, который сам себя назвал премиальным брендом.

«"Премиальный" бренд Exeed сам назвал себя премиальным. Совершенно очевидно, что BMW стоит на несколько ступеней выше, чем Exeed. Кроме того, у россиян сохранились привычки приобретать разные ушедшие от нас бренды, например, Mercedes, BMW и Audi, которые являются определенным эталоном в классе. За последний год в Россию прибыло много как подержанных, так и новых автомобилей этих марок. Рывок продаж произошел перед повышением утильсбора. Думаю, поэтому BMW и появилась в этой статистике. В основном к нам приезжали внедорожники, но и легковых авто было не мало. Могу предположить, что после увеличения утильсбора поток машин в Россию несколько схлынет. Ну а пока мы можем констатировать приверженность многих российских водителей к бренду», — сказал собеседник НСН.

По его словам, те люди, которые привозят себе BMW, руководствуют просто желанием иметь авто этого бренда.

«Мы сейчас не говорим о лояльности BMW или любого другого европейского производителя, потому что это никак не связано с желанием россиян приобретать автомобили. Привозя машины марки BMW, люди руководствуются не возможностью и доступностью обслуживания, а просто желанием иметь этот премиальный бренд, к которому они привыкли. Это никак не зависит от завода BMW, Mercedes или Audi. Это зависит от желания людей и возможности бизнеса обходить санкционный режим», — добавил Хайцеэр.

Новая формула для расчета утилизационного сбора анонсирована в сентябре и должна была заработать с 1 ноября 2025 года, однако соответствующий законопроект набрал рекордное число негативных оценок (130 тысяч) на портале нормативных правовых актов. В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу сместить сроки на 1 декабря 2025 года. Утильсбор в России выполняет протекционистскую функцию, защищая местных производителей, и является источником пополнения федерального бюджета. В 2024 году общая сумма утильсборов превысила один триллион рублей.

