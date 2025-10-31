Как избежать травм зимой: советы для пешеходов и водителей

Зима - замечательное время года, когда мы можем больше времени проводить с семьей и друзьями не только в теплом доме, но и на улице, открывая новые лыжные маршруты и покоряя на санках горки. Снижать физическую активность зимой медики категорически не советуют, ведь только так мы можем получить свою порцию солнца и столь важного для организма витамина D, не набрать лишний вес и не впасть в зимнюю депрессию. Просто в эту пору меняются правила игры, которые нужно знать и выполнять.

Конечно, с первыми заморозками и снегопадами жизнь города превращается в некую полосу препятствий. Поэтому травмы зимой - это не просто досадная случайность, а результат недооценки рисков и незнания простых правил безопасности. По данным Минздрава, в период с декабря по февраль количество обращений в травмпункты увеличивается в среднем на 40-50%.

Основные причины травм - гололед, плохая освещенность, снегопады, усталость и невнимательность. Именно этот комплекс факторов приводит к характерным зимним травмам: переломам, растяжениям, вывихам, ушибам и ЧМТ.

Цель этой статьи - не просто перечислить опасности, а вместе с экспертами дать совет, как избежать травм зимой, адаптировать под погоду свое поведение на улице, за рулем и в роли пешехода.

Почему зимой растет количество травм

Статистика неумолима: зимний травматизм становится массовым явлением. По сравнению с летним периодом количество легких (синяки, ушибы, растяжения) и серьезных (вывихи, растяжения, ушибы головного мозга) травм возрастает в два-три раза. Причиной тому служат как внешние факторы, от погоды до нечищеных дорог, так и наша неловкость.

Снижение сцепления обуви и шин автомобиля с поверхностью дороги. Речь идет не только о сплошном обледенении поверхности, которую не обработали реагентами. Опасность представляют и утрамбованный снег, и невидимая ледяная пленка на асфальте, а также скользкая плитка у входа в магазины. Недостаток естественного света. Поздние рассветы, ранние сумерки, утренние туманы, метель - все это значительно ухудшает видимость. Пешеходы в темной или верой одежде становятся практически невидимыми для водителей, да и сами они не замечают коварных ледяных бугров и выбоин на тротуарах. Плохая уборка дворовых пространств. Неубранные тротуары, скрытые под снегом ледяные участки, сосульки на крышах и обледеневшие ступеньки подъездов - главные источники повышенной опасности и травматизма для пешехода. Перепады температур. Оттепель днем и мороз ночью приводят к образованию тонкой, но чрезвычайно опасной ледяной корки, которую сложно заметить. Неочищенные от снега балконы и кондиционеры часто становятся причиной падения снега на головы прохожим. А если случился мороз после оттепели, то снежная масса превращается в сосульки и представляет уже реальную угрозу не только здоровью, но и жизни прохожих.

Причиной зимних травм часто становится и сам человек, если он не соблюдает правил предосторожности на зимней улице:

Если пешеход спешит и не смотрит себе под ноги. Разговаривает на ходу по телефону или просматривает соцсети, что ослабляет контроль за возможными опасностями. Желая срезать путь и сэкономить время, выбирает заведомо не очищенную от снега и льда дорогу. Иногда роковую роль играет и банальная усталость в конце рабочего дня, что повышает риск падения. Неправильно подобранная обувь (высокий каблук, скользкая подошва, ботинки не по сезону) тоже увеличивают риск падения и травм. Низко опущенный капюшон или шапка, закрывающая боковой обзор, служат плохую службу, особенно при переходе дороги. Сюда же можно добавить и привычку передвигаться по улицам в наушниках.

Почему зимой растет число ДТП

Коэффициент сцепления - ключевой параметр, определяющий, насколько сильно шина цепляется за дорожное покрытие. Представьте его как процент от веса автомобиля, который можно "потратить" на разгон или торможение прежде, чем колеса сорвутся в скольжение.

На сухом асфальте этот показатель высок - около 0,7-0,8. Это означает, что вы можете интенсивно тормозить или ускоряться, используя 70-80% потенциала машины. На мокром асфальте он падает до 0,4-0,5. Водяная пленка работает как смазка, вдвое сокращая возможности по управлению. На укатанном снегу сцепление ухудшается до 0,2-0,3. Теперь в вашем распоряжении лишь 20-30% от силы сцепления на сухом асфальте. На льду коэффициент падает до катастрофических 0,1-0,05. Это означает, что для торможения или маневра доступно всего 5-10% от обычного усилия. На такой поверхности тормозной путь увеличивается в 5-10 раз.

Чем это грозит на практике? Тормозной путь при скорости 60 км/ч на сухом асфальте составляет около 40 метров. На льду он может достигать 200-250 метров и более.

Любой резкий маневр (объезд ямы, резкий поворот руля) на льду с летними шинами практически гарантированно приводит к полной потере управляемости и заносу.

Какие травмы чаще всего случаются зимой: мнение травматолога

"В зимний период мы, травматологи, сталкиваемся с четко очерченным "ассортиментом" повреждений. Наиболее часто в больницы в этот период года обращаются люди с травмами, полученными в результате падения на скользкой дороге: перелом лучевой кости, лодыжек, вывихи, растяжения, ушибы. И хотя самолечение в любом из этих случаев помогает редко, полезно знать их отличия друг от друга. Это, как минимум, поможет сориентироваться по времени и тактике первой помощи. Так, при переломе наблюдается сильная боль, деформация конечности и невозможность движения. Если случился вывих, то возникает резкая боль, которая может утихать, но сустав все равно блокирован. А при растяжениях и ушибах возникает боль, отек конечности, ограничение движений, но часто без явной деформации кости. Но отличить одно от другого человек может не всегда, поэтому лучше обратиться в травмопункт", - комментирует врач-травматолог Михаил Серпухов.

Перелом лучевой кости "в типичном месте". Это классическая травма, когда человек, падая, инстинктивно выставляет вперед руку. Опасность в том, что такой перелом может быть как относительно простым, так и оскольчатым, требующим сложной операции. Переломы лодыжек и растяжения связок голеностопного сустава. Возникают при подвороте ноги на неровной скользкой поверхности. Черепно-мозговые травмы (сотрясения, ушибы мозга). Самые опасные последствия имеют падения на спину, при которых человек ударяется затылком, или падения лицом вниз. Вывихи плечевого сустава, ушибы бедра и копчика. Последнее особенно болезненно и может долго напоминать о себе".

Отдельной группой риска являются дети. Во время зимних игр на горках, катках и снежных горках они получают специфические травмы. "Пик обращений - после выходных и каникул, - отмечает врач. - Дети менее осторожны, а скорость при спуске с горки порой сравнима со скоростью автомобиля в городе".

Советы пешеходам: как избежать падений

Безопасность пешехода зимой начинается с подбора одежды и обуви по погоде и выверенной техники движения.

Как выбрать безопасную обувь зимой

Зимняя погода в последние года стала очень непостоянной. В считанные дни, а то и часы, она может переходить от теплого тумана с дождем до трескучего мороза с наледью и колючим снегом.

Материал подошвы - ключевой фактор. Идеальный вариант - подошва из мягкой резины, термоэластопласта (TPU) или полиуретана с содержанием каучука. При минусовой температуре она сохраняет эластичность, что делает походку более уверенной и устойчивой. Избегайте гладких кожаных и пластмассовых подошв. Протектор зимней обуви должен быть глубоким и агрессивным, похожим на автомобильную зимнюю резину ("тракторный" рисунок). Чем глубже и чаще насечки, тем лучше вода и снег выдавливаются из-под стопы, обеспечивая контакт с поверхностью. Каблук и устойчивость. Эксперты рекомендуют, отказаться от высоких каблуков-шпилек и платформ. Небольшой широкий каблук высотой 2-4 см является оптимальным для устойчивости. Что категорически не подходит: обувь с абсолютно гладкими подошвами из кожи, пластика или изношенной резины. Ледоступы - дополнительная страховка. Это специальные противоскользящие накладки с шипами из металла или твердого сплава, которые крепятся на обувь ремнями или тянущейся манжетой. Они кардинально улучшают ситуацию пешеходов на льду.

Если вам не очень приятно цокать ими на работе или в театре, возьмите сменную обувь.

"В зимнее время полезно переобуваться в помещениях не только школьникам. Взрослых людей это тоже обережет от травм на скользкой зимней улице и позволит красиво выглядеть в офисе. Кроме того, обувь на меху или флисе в теплой комнате вызывает повышенную потливость ног, что вызовет их быстрое замерзание на открытом воздухе", - уточняет Михаил Серпухов.

Как правильно двигаться по скользкой дороге: техника "зимнего шага"

Забудьте о привычной быстрой походке - на льду нужна особая техника. Ее правила просты, но минимизируют вероятность падения и травм:

Скорость шага и постановка стопы. Передвигайтесь медленно, короткими шагами, слегка сгибая ноги в коленях. Ставьте ногу на всю стопу, а не на каблук, как бы "шаркая" по поверхности. Это увеличивает площадь сцепления. Положение корпуса и рук. Руки должны быть свободны, не в карманах. Это ваш естественный балансир. Корпус можно слегка наклонить вперед, сместив центр тяжести. Безопасный маршрут и внимание. Смотрите не по сторонам, а под ноги на 3-5 метров вперед. Обходите заледеневшие участки, выбирайте тропинки, посыпанные песком или щебенкой. Особенно опасны металлические люки, крышки колодцев и полированные каменные поверхности.

Искусство безопасного падения

Конечно, лучше падений избегать, но, если уж чувствуете, что приземление неизбежно, сделайте его мягким и безопасным. Это навык, который можно и нужно тренировать. Если вы поскользнулись и падаете:

Не выставляйте прямые руки вперед. Это главная причина переломов. Постарайтесь сгруппироваться: прижмите подбородок к груди, согните руки и ноги, втяните голову в плечи. Постарайтесь перекатиться или "распластаться", увеличив площадь соприкосновения с землей, чтобы смягчить удар. Падая на спину, прижмите к груди подбородок, а руки раскиньте широко, чтобы не приземлиться на локоть. При падении вперед постарайтесь перекатиться на плечо, избегая прямого удара на кисти.

Как вести себя при падении и ушибах: алгоритм первой помощи

Если падения избежать не удалось, важно не навредить себе еще больше. То же самое касается и случаев, когда первую помощь на зимней дороге оказывают не вам, а вы. Медики советую соблюдать рад важных правил.

Первая помощь при ушибах и растяжениях (правило RICE)

Rest (Покой) - немедленно прекратите нагрузку на поврежденную конечность.Ice (Лед) - в течение первых 15-20 минут приложите холод (лед в пакете, завернутый в полотенце, гипотермический пакет-охладитель). Холод сужает сосуды, уменьшает отек и боль. Прикладывайте холод с перерывами (15-20 минут холод, 30-40 перерыв) в первые сутки.Compression (Компрессия) - наложите тугую повязку эластичным бинтом, чтобы ограничить нарастание отека.Elevation (Возвышение) - придайте поврежденной конечности возвышенное положение (положите на подушку), чтобы улучшить отток крови и уменьшить отек.

Когда обращаться к врачу-травматологу обязательно:

Невозможность пошевелить пальцами или опереться на ногу (подвигать рукой).После падения возникла сильная, нестерпимая боль. Появилась заметная даже не специалисту деформация сустава или конечности (признак вывиха или перелома).Быстро нарастающий отек и появление синюшности. Потеря чувствительности в какой-либо части тела.

Ошибки, которых следует избегать

Никогда не пытайтесь самостоятельно вправить вывих. Это может привести к разрыву связок и повреждению нервов. Не растирайте место ушиба спиртом или разогревающими мазями сразу после травмы - это усилит кровотечение и отек. Подобную терапию может назначить только врач. Не прикладывайте тепло в первые 24-48 часов после получения травмы.

Советы для водителей: как избежать ДТП и травм

Зимнее вождение требует не просто осторожности, а принципиально иного стиля езды. Если вы чувствуете себя неуверенно в зимней обстановке, лучше воздержитесь от поездок в непогоду. Заранее пройдите курс экстремальной езды с опытным инструктором.

Риски зимнего вождения

"Главная опасность - резкое снижение коэффициента сцепления шин с дорогой. На льду тормозной путь машины увеличивается в 5-10 раз по сравнению с сухим асфальтом. Добавьте сюда снежные заносы, ухудшенную видимость во время метели и тот факт, что другие участники движения могут быть не готовы к таким условиям. Поэтому держите дистанцию и не лихачьте. А если непогода еще не пришла в ваши края, советую заранее потренировать свои навыки экстремального вождения", - предупреждает мастер-инструктор по контраварийному вождению Мария Семенова.

Как подготовить автомобиль к зиме: чек-лист

Подготовка должна быть комплексной, поэтому позаботьтесь о ней заранее:

Шины - главная страховка автомобиля. Обязательна установка зимних шипованных или нешипованных (фрикционных). Проверьте глубину протектора (для зимы он должен быть минимум 4-5 мм) и давление в шинах (оно падает на морозе).Техническое состояние. Проверьте тормозные колодки и диски, аккумулятор (на морозе его емкость падает), уровень и плотность антифриза в системе охлаждения. Стеклоочистители и "незамерзайка". Щетки стеклоочистителя должны качественно очищать стекло, а жидкость в бачке - соответствовать температурному режиму вашего региона. Аварийный набор. Имейте в багажнике: скребок для льда, щетку, лопату, буксировочный трос, провода для "прикуривания", предупреждающий знак аварийной остановки, теплые вещи (перчатки, одеяло), заряженный Power Bank для телефона.

Как вести себя за рулем зимой

Плавность - ключ к безопасности и исправности вашего автомобиля. Любое резкое движение - торможение, ускорение, поворот руля - может привести к потере сцепления. Дистанция и скорость. Увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля минимум вдвое. Снижайте скорость заранее перед поворотами, светофорами и пешеходными переходами. Внимание к пешеходам. Помните, что в сумерках, в снегопад или в темной одежде пешехода можно заметить в последний момент. Особая осторожность нужна вблизи школ, остановок и нерегулируемых "зебр". И повсюду - в темное время суток!

Как вести себя при ДТП или заносе

Занос - самая частая нештатная ситуация на зимней дороге, и здесь главное правило - не тормозить!

Резкое торможение заблокирует колеса и усугубит занос. Если у вас автомобиль с задним приводом, то плавно сбросьте газ и поверните руль в сторону заноса (если заднюю часть заносит влево - руль тоже влево).Если у вас передний привод, напротив, можно слегка прибавить газу, чтобы передние колеса "вытянули" автомобиль из заноса, одновременно поворачивая руль в сторону заноса. После выравнивания машины, немедленно верните руль в нейтральное положение, чтобы не начался ритмический занос в другую сторону.

Действия при ДТП:

Немедленно включите аварийную сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки (не менее 15 метров от ТС в населенном пункте).Проверьте, есть ли пострадавшие. Если есть пострадавшие, немедленно вызывайте скорую помощь и ГИБДД. До приезда медиков окажите первую помощь, если это в ваших силах. Если автомобили создали затор, необходимо зафиксировать их положение на фото и видео и освободить проезжую часть. Дети и пожилые люди: в группе риска - усиленные меры защиты

Эти две категории населения наиболее уязвимы, но причины, вызывающие травмы зимой и риски, связанные с внезапным падением на скользкой дороге, носят для них разный характер.

Травмы у детей зимой: контроль и правильный инвентарь

"Основная причина детского зимнего травматизма - чаще всего не отсутствие оберегающего страха и осторожности (как бы чего не вышло), а отсутствие контроля и неправильная экипировка при занятиях зимним спортом и играми. Поэтому родителям нужно быть особенно бдительными и упреждать сложные ситуации, еще на этапе подготовке к катанию с горы или походам на каток", - советует врач-травматолог Михаил Серпухов

Опасности катания на тюбингах ("ватрушках")

Врачи-травматологи называют тюбинги самым опасным зимним развлечением. Они неуправляемы, не имеют тормозов, развивают огромную скорость и при малейшем перевесе легко переворачиваются. Удар копчиком или позвоночником о неровность на склоне может привести к тяжелейшим травмам. Безопасная альтернатива - классические пластиковые ледянки или санки с рулем, с которых можно спрыгнуть в случае опасности.

Правила безопасности на горке:

Выбирайте пологие горки без трамплинов, вдали от дорог и деревьев. Объясните ребенку, что нельзя спускаться с горки лежа головой вперед (как на салазках) и связывать несколько саней в одну "поезд".На коньках ребенок должен быть в шлеме и защите (наколенники, налокотники).

Травматизм среди пожилых людей: профилактика переломов

С возрастом развивается остеопороз (снижение плотности костей, а значит и повышенная хрупкость), из-за чего даже незначительное падение может привести к серьезному перелому, чаще всего - шейки бедра.

Не стоит отказываться от зимней прогулки, самостоятельному походу в магазин или на концерт, если силы позволяют. Просто пожилые люди должны соблюдать дополнительные правила безопасности.

Использование трости с шипованным наконечником. Не стоит заблуждаться, использование такой трости далеко не признак слабости, а важное средство устойчивости. Современные трости имеют антискользящие наконечники, которые не скользят на льду. Обувь как у альпиниста. Критерии те же: мягкая рифленая подошва, широкий низкий каблук, хорошая фиксация на ноге. Адаптация маршрута и быта к зимним условиям. Планируйте путь по освещенным и расчищенным улицам. Попросите родных или коммунальные службы посыпать песком дорожку от подъезда доулицы. Не носите тяжелые сумки в обеих руках - это смещает центр тяжести. Используйте рюкзак.

Первая помощь при зимних травмах

Помимо ушибов и ссадит, что можно считать самым легким последствием контакта с обледеневшей дорогой, зима преподносит и другие "сюрпризы". Поэтому правила оказания первой помощи в случае зимних ЧП стоит знать всем, независимо от возраста и способа передвижения. Автомобилисты и их пассажиры не менее уязвимы, чем пешеходы.

Чтобы не упасть на скользкой дороге, ходите мелкими шажками, наступая на всю подошву, не торопитесь и держите руки свободными для равновесия. Если падение неизбежно, присядьте и сгруппируйтесь, чтобы смягчить удар, а на ноги можно наклеить лейкопластырь или надеть специальные накладки на подошву.

Что делать при падении и подозрении на перелом

Оцените обстановку. Не торопитесь поднимать пострадавшего, особенно если он упал с высоты своего роста и жалуется на боль в спине или шее. Обездвижьте конечность. При подозрении на перелом руки или ноги зафиксируйте ее с помощью шины. В качестве шины можно использовать доску, палку, зонт, свернутый в трубочку толстый журнал. Привяжите ее к конечности бинтом, ремнем или шарфом, захватывая два сустава (выше и ниже перелома).При открытом переломе (видны костные отломки, рана) ни в коем случае не вправляйте кость! Наложите на рану стерильную повязку и остановите кровотечение. Вызовите скорую помощь. Четко опишите диспетчеру, что произошло и какое состояние у пострадавшего.

Как помочь при переохлаждении и обморожении

Симптомы переохлаждения - сильная дрожь, которая затем прекращается, но возникает сонливость, апатия, нарушение речи, спутанность сознания, замедление пульса и дыхания.

Оказывая доврачебную помощь в таких ситуациях, важно не допускать резкого согревания пострадавшего. Нельзя заносить человека в горячую ванну или растирать снегом.Заведите или занесите его в теплое помещение. Снимите мокрую и холодную одежду. Укутайте в одеяло, дайте теплое (не горячее!) сладкое питье (чай, вода). Можно использовать грелки, но прикладывать их нужно к туловищу (подмышки, пах), а не к конечностям. Вызовите "скорую помощь", ведь переохлаждение может вызывать нарушения в работе сердца.

Симптомы обморожения - побеление кожи, потеря чувствительности, ощущение "иголок", при отогревании - покраснение, боль, возможно появление пузырей.

Оказывая пострадавшему первую помощь, не растирайте обмороженные участки снегом. Кристаллы льда повреждают кожу и усугубляют ситуацию. Обмороженную кожу лучше аккуратно растереть чистой мягкой тканью (шерсть, фланель) до покраснения. Сделайте согревающую повязку (марля, вата, марля, клеенка сверху).Дайте теплое питье и анальгин (если нет противопоказаний).При сильном обморожении (появились пузыри и почернение кожи) - срочно обратитесь за медицинской помощью. Профилактика зимнего травматизма в городе: общая ответственность.

Безопасность улиц - это результат работы как коммунальных служб, так и самих жителей.

Что входит в компетенцию коммунальщиков и спасателей:

Своевременная уборка снега и наледи с тротуаров и проезжих частей. Посыпка дорог противогололедными реагентами и песком. Информационные кампании в СМИ и соцсетях, предупреждающие об опасностях зимой. Работа горячих линий, куда жители могут сообщить о неубранном участке.

Что могут сделать сами жители

Своевременно убирать лед и снег на придомовой территории, у подъезда, на крыльце собственного дома. Сообщать управляющие компании о неубранных тротуарах, свисающих сосульках. Регулярно очищать от снега и наледи свои балконы и наружные блоки кондиционеров. Быть личным примером: не спешить, помогать пожилым людям перейти скользкую дорогу, держать детей за руку.

Часто задаваемые вопросы

Какие травмы чаще всего получают люди зимой?

Переломы лучевой кости и лодыжек, растяжения связок голеностопа, ушибы, черепно-мозговые травмы.

Как не упасть в гололед?

Носите обувь с мягкой рифленой подошвой, двигайтесь медленно, мелкими шагами, не держите руки в карманах, смотрите под ноги.

Что делать при падении на улице?

Постарайтесь сгруппироваться: прижмите подбородок к груди, согните руки и ноги. Ни в коем случае не выставляйте прямые руки вперед для опоры.

Как правильно выбрать зимнюю обувь?

Обращайте внимание на подошву: она должна быть из мягкой резины/полиуретана с глубоким протектором. Откажитесь от гладкой кожи и пластика.

Почему зимой опасно кататься на тюбингах?

Тюбинги (ватрушки) неуправляемы, не имеют тормозов, легко закручиваются и переворачиваются, что часто приводит к тяжелым травмам позвоночника и копчика.

Какие травмы бывают у водителей зимой?

Помимо травм в ДТП (хлыстовые травмы шеи, ушибы), водители часто получают растяжения, поскальзываясь при очистке автомобиля от снега или выходя из машины на скользкую дорогу.

Как предотвратить травмы у пожилых людей?

Купить трость с шипованным наконечником, выбрать нескользящую обувь, планировать безопасный маршрут, убрать лед у подъезда.

Когда нужно обращаться к врачу после падения?

Если есть острая боль, невозможность пошевелить конечностью или наступить на ногу, деформация сустава, быстро нарастающий отек.

Как помочь пострадавшему на улице?

Обеспечьте ему покой, приложите холод к месту ушиба, при подозрении на перелом - зафиксируйте конечность и вызовите скорую.

Что делать, если человек замерз или получил обморожение?

Завести его в тепло, снять мокрую одежду, укутать в одеяло, дать теплое питье. При обморожении - наложить сухую согревающую повязку. Не растирать снегом! При тяжелых случаях - вызвать скорую.

Заключение:

Зима - не повод снижать активность и лишать себя удовольствия активных игр, загородных прогулок, семейных занятий спортом и дружеских вылазок на природу с санками. Однако надо помнить, что зимние условия стребуют от нас повышенного внимания к себе и окружающим. Особенно в тактичном присмотре нуждаются дети и пожилые люди.

Профилактика травматизма зимой - это не сложная наука, а совокупность простых, осознанных действий. Соблюдение правил, о которых мы рассказали в данной статье, может предотвратить до 90% всех зимних травм.

Помните, что безопасность - это, в первую очередь, личная ответственность каждого. Планируйте свой маршрут, выбирайте обувь с агрессивным протектором, соблюдайте дистанцию за рулем и не спешите.