Эксперт объяснил, как действовать водителям при ослеплении дальним светом. Такое часто происходит в тёмное время суток, когда дальний свет фар встречного транспорта может стать причиной аварийной ситуации на дороге. Что делать в подобной ситуации, рассказал глава экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

© Quto.ru

Специалист напомнил, что по Правилам дорожного движения в этот момент необходимо сразу активировать аварийную сигнализацию и начать плавно снижать скорость, избегая резких ударов по тормозам и сохраняя первоначальную траекторию движения. Такие действия требуются в момент полной потери обзора, когда ситуация становится по-настоящему критической.

Эксперт рекомендует начать с того, чтобы несколько раз мигнуть дальним светом водителю встречной машины, давая ему понять о проблеме. Если такой сигнал не имеет эффекта, нужно сосредоточиться и найти на дороге видимые ориентиры — дорожную разметку, отбойники или колею от проехавших машин, и далее корректировать направление движения, ориентируясь на них.

Одновременно с этим нужно плавно убрать ногу с педали газа, при необходимости можно задействовать аварийную сигнализацию. В такой момент важно удержаться в своей полосе и не совершать резких маневров, отметил специалист. Также не стоит пытаться уворачиваться от встречного автомобиля, поскольку это может привести к выезду на обочину и привести к ДТП.