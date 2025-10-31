Почему шикарный концепт Ford Forty-Nine не заслужил конвейер

Представленный в 2001 году концепт Ford Forty-Nine стал грандиозным возвращением к культовому послевоенному оригиналу.

© Carakoom

Своей изысканной простотой он воплощал дух классики и ознаменовал начало эры ретро-модерна в дизайне Ford, породившей в дальнейшем несколько самых впечатляющих серийных моделей десятилетия. Однако сам Forty-Nine так и не добрался до конвейера.

С точки зрения американских автолюбителей, 2000-е стали для Ford настоящим золотым временем. Марка вновь обрела яркий стиль и выдающуюся динамику благодаря Mustang поколения S197 и современному суперкару Ford GT.

Первый возродил легендарные формы оригинального Mustang и вывел идею «американского маслкара» на новый уровень, а второй стал, пожалуй, самой удачной современной интерпретацией знаменитого гоночного GT40.

Было и одиннадцатое поколение Thunderbird — не столь культовое, но всё же впечатлявшее свежим взглядом на дизайн первой модели.

Однако задолго до того, как все эти автомобили появились на подиумах автосалонов, Ford начал своё ретро-переосмысление именно с концепта Forty-Nine — автомобиля, который, по-хорошему, заслуживал гораздо большего, чем судьбу выставочного экспоната.

Создан под руководством легенды хот-роддинга

История началась на рубеже тысячелетий, когда группа автомобильных энтузиастов из дизайн-отдела Ford под руководством вице-президента компании и главного креативного директора Дж. Мейса решила создать концепт-кар, который воплотил бы не просто видение будущего, а всю суть истории и культуры марки.

Вдохновение команда нашла в калифорнийской культуре кастом-каров и хот-родов 1950-х — золотой эпохе американского автомобилестроения. Чтобы проект выглядел максимально убедительно, к работе пригласили одного из самых уважаемых мастеров современного хот-роддинга — Чипа Фуса.

На тот момент Фус был самым молодым участником Зала славы хот-родов и впоследствии стал четырёхкратным обладателем премии Ridler Award — своеобразного «Оскара» мира кастомных автомобилей.

Вдохновлён Ford 1949-го

Чип Фус и креативная команда Ford остановились на уникальном дизайне, вдохновлённом одним из самых популярных среди хот-роддеров автомобилей марки — Ford 1949 года.

Эта модель стала первым по-настоящему новым полноразмерным автомобилем компании в послевоенную эпоху и выпускалась до 1951 года. За узнаваемую, гладкую форму кузова она получила прозвище «shoebox» — «коробка».

Купе 1949 года часто превращались в хот-род или кастом: им занижали крышу, изменяли наклон стоек, переделывали кузов, превращая в символ новой эпохи автомобильной индивидуальности.

Всё это сделало его идеальной отправной точкой для создания ретро-модернового концепта, способного вновь зажечь интерес к марке Ford и культуре хот-родов.

Непростая задача

На бумаге идея выглядела блестяще, но воплотить её в реальность оказалось непросто. Тем не менее Чип Фус справился великолепно, создав современный автомобиль, который сумел поразить публику, сохранив простоту оригинального Ford 1949 года и добавив в неё смесь актуальных и классических акцентов.

Подходящее имя — Forty-Nine — концепт получил не случайно. Это было длинное, низкое двухдверное купе, которое вызвало восторг у публики и прессы после премьеры на Североамериканском автосалоне в Детройте в 2001 году.

С плавными округлыми линиями, низкой крышей, панорамному остеклению и широкими хромированными дисками Forty-Nine выглядел как кастомный Ford 1949-го, заглянувший в будущее.

Даже интерьер стал почти идеальной интерпретацией оригинала — лаконичный, но современный: четыре ковшеобразных сиденья и длинная центральная консоль, служившая при этом элементом жёсткости кузова.

Что интересно, Forty-Nine не получил уникального шасси — в его основе лежала доработанная версия платформы DEW98, разработанной Ford совместно с Jaguar (принадлежавшим тогда американцам) и использовавшейся, в частности, на Lincoln LS и Jaguar S-Type.

Американский хот-род с британским сердцем

Концепт получил самый мощный двигатель из всех, что были доступны для этой платформы. И хотя под капотом стоял V8, по происхождению этот мотор был британским.

Разработанный Jaguar, этот двигатель, известный под кодом AJ, представлял собой полностью алюминиевый 3,9-литровый V8 с 32 клапанами и двумя верхними распредвалами.

Несмотря на британское происхождение конструкции, версия объёмом 3,9 литра была создана специально для Ford и собиралась в США, на заводе в Лайме (штат Огайо).

Мощность составляла 252 л.с., а крутящий момент — 362 Н·м. Двигатель сочетался с фирменным пятиступенчатым «автоматом» Ford.

И хотя британские корни мотора вызывали некоторое удивление у публики, с точки зрения финансов и унификации агрегатов его использование в возможной серийной версии выглядело вполне логично.

Затмивший его современный Thunderbird

Несмотря на тёплый приём и большой интерес со стороны публики, Ford не собирался запускать Forty-Nine в серию. Помимо полностью функционального купе, компания представила также макет с кузовом кабриолет, но в итоге проект послужил лишь своеобразным прологом к одиннадцатому поколению Thunderbird.

Основанный на той же платформе и оснащённый тем же 3,9-литровым V8, новый Thunderbird вышел в производство всего через несколько месяцев после дебюта Forty-Nine.

В целом, обновлённый Thunderbird унаследовал часть ретроидей у концепта, но был далеко не столь эффектным. Высокая цена и британский двигатель также не сыграли ему на руку — модель не оправдала ожиданий компании.

Можно понять, почему руководство решило возродить один из самых известных образов в истории марки, а не рискнуть с новым «серийным хот-родом». Однако трудно отделаться от мысли, что именно Forty-Nine мог бы стать куда более успешным — настоящим символом возрождения духа Ford.

Прошло уже больше двух десятилетий, но Ford Forty-Nine по-прежнему поражает сочетанием элегантности и простоты. Один из самых впечатляющих концептов XXI века от компании определённо заслуживал хотя бы ограниченной серии.