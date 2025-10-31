В России могут ввести ответственность за незаконные штрафы

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается ввести ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для водителей по фото- и видеоматериалам, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Одним из авторов законопроекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

© Максим Блинов/РИА «Новости»

«Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. Например, когда камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе или нарушение вызвано тенью от машины», — сообщает агентство.

Отмечается, что с помощью этого законопроекта планируется повысить дисциплину должностных лиц и сократить количество незаконных штрафов.

До этого автоюрист Лев Воропаев заявил, что, если водителю пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, ему стоит написать жалобу в суд.

«Если пришел штраф за нарушение ПДД, которого не было, необходимо подать соответствующую жалобу вышестоящему должностному лицу либо в районный суд, в зависимости от того, как было зафиксировано данное правонарушение», — рассказал юрист.

По его словам, если нарушение зафиксировано с помощью камеры автоматической фотовидеофиксации, то жалоба подается в районный суд по месту нахождения этой камеры. При этом если же правонарушение было зарегистрировано каким-либо сотрудником, допустим, сотрудником Госавтоинспекции, то жалоба в районный суд подается по месту нахождения органа, который вынес это постановление.

Ранее выяснилось, что грозит россиянам, которые дают ребенку «порулить» машиной.