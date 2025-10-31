Каким китайским маркам грозит уход из РФ

Глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал "Российской газете", какие китайские марки могут уйти из РФ.

© РИА Новости

"По итогам девяти месяцев рынок новых автомобилей продолжает снижаться, и это затронуло все сегменты российских и китайских брендов. Сильные игроки с развитой сетью удерживают позиции, а бренды с небольшими объемами продаж чувствуют давление. Запасы автомобилей сокращаются, логистика дорожает, дилеры и клиенты ждут решений по утильсбору. В таких условиях можно ожидать, что часть китайских брендов, демонстрирующих минимальные объемы реализации, могут постепенно сворачивать активность в России или пересматривать стратегии дистрибуции. Так что если говорить о том, кто может уйти, то стоит обратить внимание на марки, продажи которых меньше всего", - отметил Подщеколдин.

Напомним, ранее "Автостат" сообщал, что рыночная доля китайских брендов в начале 2022 года не превышала 10%. К концу того года на "китайцев" приходилось уже более трети продаж (37-38%). Летом 2023-го перешагнули отметку в 50%. Пика их доля достигла в сентябре 2024-го (61,9%). Потом плавное снижение. К сентябрю 2025-го доля "чисто китайских брендов" опустилась до 51,4%.