Глава РОАД Подщеколдин рассказал, каким китайским маркам грозит уход из РФ
Глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал "Российской газете", какие китайские марки могут уйти из РФ.
"По итогам девяти месяцев рынок новых автомобилей продолжает снижаться, и это затронуло все сегменты российских и китайских брендов. Сильные игроки с развитой сетью удерживают позиции, а бренды с небольшими объемами продаж чувствуют давление. Запасы автомобилей сокращаются, логистика дорожает, дилеры и клиенты ждут решений по утильсбору. В таких условиях можно ожидать, что часть китайских брендов, демонстрирующих минимальные объемы реализации, могут постепенно сворачивать активность в России или пересматривать стратегии дистрибуции. Так что если говорить о том, кто может уйти, то стоит обратить внимание на марки, продажи которых меньше всего", - отметил Подщеколдин.
Напомним, ранее "Автостат" сообщал, что рыночная доля китайских брендов в начале 2022 года не превышала 10%. К концу того года на "китайцев" приходилось уже более трети продаж (37-38%). Летом 2023-го перешагнули отметку в 50%. Пика их доля достигла в сентябре 2024-го (61,9%). Потом плавное снижение. К сентябрю 2025-го доля "чисто китайских брендов" опустилась до 51,4%.