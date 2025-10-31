Названы причины рекордного импорта автомобилей с пробегом

Согласно данным "Автостата", в сентябре 2025 года в Россию было ввезено рекордное количество легковых автомобилей с пробегом за последние два года. Объем импорта в прошлом месяце достиг 48,4 тыс. единиц, почти все из которых были приобретены физическими лицами.

© Российская Газета

Заместитель генерального директора по параллельному импорту ГК "Автодом" Владимир Желобов в беседе с агентством отметил, что такие результаты вызваны информацией о повышении утильсбора. По его словам, эта мера может привести к росту цен на автомобили, что, в свою очередь, снизит спрос.

Согласился с коллегой и заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон" Роман Титов. Он подчеркнул, что рекордный импорт в сентябре во многом был вызван новостями о предстоящем повышении таможенных ставок. Это побудило покупателей заранее оформить заказ, чтобы избежать дополнительных расходов.

Кроме того, стабильный курс рубля в конце лета также способствовал увеличению импорта. Титов предполагает, что в будущем динамика ввоза подержанных иномарок может замедлиться. Новые правила расчета утилизационного сбора для машин мощностью свыше 160 лошадиных сил сделают их ввоз менее выгодным, что приведет к сокращению объемов поставок. При этом интерес к более доступным моделям сохранится, заключил эксперт.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Москве и Петербурге автомобили с пробегом начали продаваться быстрее.