Эксперт Абрамейцев рассказал, при какой температуре летние шины "дубеют"
Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Абрамейцев рассказал "Российской газете", что происходит с летней шиной при температуре плюс 5 градусов.
"В состав современных шин входят разные компоненты и материалы, соотношение которых отличается в том числе в зависимости от сезона применения. Летние шины разрабатываются для обеспечения лучшей эффективности при движении при температуре примерно от 5°С выше нуля. Все дело в важном компоненте в составе резиновой смеси - натуральном каучуке. При понижении температуры его свойства меняются, особенно снижается эластичность - это и придает протектору излишнюю твердость. Вообще состав резиновой смеси протектора крайне важен с точки зрения сцепных свойств шины. В качестве аналогии можно привести шины спортивных автомобилей - они полностью гладкие, то есть подобная шина работает только за счет "компаунда" (состава резиновой смеси). Помимо прочего, такие шины требуют прогрева - только при определенной температуре протектор становится в нужной степени эластичным и может цепляться за микровыступы дорожного полотна. Это частично применимо и к гражданским шинам, но, конечно, их характеристики оптимизированы для использования в более широком диапазоне условий. Но при понижении температуры до околонулевых значений летняя шина сразу "замерзает", то есть становится более жесткой, и даже при наличии элементов протектора, которые и обеспечивают дополнительные кромки зацепления, их недостаточно, чтобы обеспечить требуемый уровень сцепления. Поэтому при резком ухудшении погоды автомобиль на летних шинах представляет опасность как для вас, так и окружающих. При движении даже по очищенному, но подмерзшему асфальту на летних шинах присутствует опасность резкой потери сцепления: например, участки дороги на эстакадах могут покрыться незаметной глазу тонкой коркой льда, что часто приводит к сносу или заносу автомобиля, с чем зачастую не могут справиться даже электронные помощники автомобиля. Но и на сухом холодном асфальте автомобиль на летних шинах будет вести себя менее прогнозируемо и стабильно при движении", - отметил эксперт.