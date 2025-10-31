Водителям напомнили о штрафах за езду на летней резине зимой

С 1 декабря по 28 февраля автомобилистам грозят штрафы за езду на летней резине, при этом регионы могут самостоятельно менять этот срок. Об этом сообщил первый зампред комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

© Вечерняя Москва

— За управление автомобилем с нарушением этих требований предусмотрен штраф в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ). Пока инспекторы могут ограничиваться предупреждениями, однако правовая основа для выписки штрафов уже действует, — рассказал он.

Как отметил Федяев, закон определяет только общие временные рамки, поэтому водителям следует ориентироваться на погодные условия и учитывать вопросы безопасности, передает ТАСС.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отмечали, что в первые недели ноября начнет устанавливаться погода, наиболее актуальная для сезонной смены шин на автомобилях.

При этом ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что менять летнюю автомобильную резину на зимнюю следует, когда среднесуточная температура опустится ниже пяти градусов тепла.