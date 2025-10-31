После повышения утильсбора резко упадет ввоз автомобилей

Автовладельцам, купившим машину за границей, дали отсрочку на месяц. Не успели ввезти и пройти таможню до 1 ноября и оплатить льготный тариф, появится возможность сделать это до 1 декабря. Такова суть внесенных поправок в постановление правительства об утильсборе. Никаких послаблений ни для кого, даже для многодетных семей и участников СВО, в нем не предусматривается.

Напомним, что при общественном обсуждении этот проект получил более 120 тысяч голосов против и только 20 тысяч голосов "за". Возможно, такая бурная общественная реакция и подвигла чиновников пересмотреть сроки вступления в силу документа. Сроки, но не ставки и требования.

Согласно проекту, утильсбор вырастет. Для большинства авто, привозимых на рынок, он составит ровно стоимость машины. Льготный сбор сохранится только для авто, у которых не более 160 л.с. Кто-то из будущих счастливых автовладельцев, возможно, и вздохнет с облегчением, у кого машина должна сейчас зайти на таможню. А остальным придется задуматься. Как пояснил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, кто успеет растаможить машину до 1 декабря по льготной ставке - молодец. Не успеет - его проблемы.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, более 50% автомобилей, ввозимых в страну, попадают под новый утильсбор в полном объеме. Причем машин, которые востребованы на рынке, но не производятся в России. Это, в том числе, все минивэны и гибриды. Какие бы радужные прогнозы не были у чиновников, но цены вырастут на все машины. В том числе на те, которые производятся в России. Почему - ответ прост. Утильсбор взимается даже с тех автомобилей, которые производятся у нас. Просто взимается он раз в квартал, а возмещается обратно раз в полгода. И то не в полном объеме. А в зависимости от локализации производства этих машин. То есть, с некоторым вычетом.

Кроме того, есть, все-таки, рыночная экономика. Если на машины одного класса, завезенные в страну, выросла стоимость, почему бы другие авто не подогнать под новый ценник?

Чем грозит новый утильсбор? По мнению Игоря Моржаретто, от нового утильсбора уже никак не отказаться. Доходы с него внесены в бюджет до 2028 года. Но, вот беда, будет ли этот бюджет исполнен? Простым арифметическим сложением доходы от него прошлых лет с предполагаемыми новыми не сосчитать. После повышения утильсбора резко упадет ввоз автомобилей. А это не только сокращение собираемости утильсбора, но и сокращение сбора таможенных платежей, а также сокращение собираемости НДС, поскольку он учитывается в каждой сделке. Сколько в итоге недополучит бюджет, сказать сложно. Вместе с водой выплескивают и ребенка.

Его поддерживает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который подсчитал, что потери федерального бюджета составят более 200 миллиардов в год.

Кроме того, стоит напомнить, что уже сейчас с таможенной службой возникают многочисленные судебные споры. Служба что-то пересчитала и требует от автовладельцев доплатить утильсбор. Автовладельцы против. Но нет единого алгоритма, методики расчета утильсбора. Именно его и требует таможня. Сейчас существует несколько методик расчета утильсбора для машин разных классов. Поэтому уже после того, как автомобиль официально легализован в России и даже поставлен на учет в ГИБДД, его собственникам приходит "письмо счастья" от таможенной службы с требованием доплатить утильсбор, который, как выяснилось, ранее был неправильно подсчитан. В результате возникают споры и судебные разбирательства. Таможня даже попросила Минпромторг издать единый документ с методикой расчета утильсбора. Тем более, что новое разделение машин по количеству лошадиных сил внесет новую путаницу.