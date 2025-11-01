Что грозит Лисовцу за танцы на камеру во время вождения

Стилист Владислав Лисовец снял себя во время поездки за рулем и выложил ролик в Сеть. Юрист Сергей Жорин рассказал сайту «Страсти», грозит ли штраф модному эксперту.

Лисовец поделился видео из машины, в котором он снял, как едет за рулем. Стилист в ролике двигался под музыку, и в один момент телефон упал.

Согласно статье 12.36.1 КоАП, водителю запрещается пользоваться мобильным телефоном, не оборудованным устройством для переговоров без использования рук, во время движения транспортного средства. В противном случае грозит штраф в размере 1 500 рублей, отметил Жорин.

Юрист добавил, что размер штрафа может быть больше, если водитель при использовании телефона создал опасный маневр.

выезд на встречную полосу: штраф 5 000 руб. или лишение права управления от 4 до 6 месяцев;

несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (штраф от 500 руб. до 1 500 руб., в зависимости от обстоятельств).

При этом, как отметил эксперт, факт использования телефона может подтверждаться видеозаписью, записью камер наружного наблюдения, показаниями свидетелей и данными экспертиз.

«Видео, опубликованное самим водителем в сети, может быть использовано в качестве доказательства в рамках административного или уголовного производства», — добавил Жорин.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что Лисовец продолжает лечиться от рака и зарабатывает от 800 тыс. рублей.