Что грозит за плевок из окна автомобиля

Плевок водителя в сторону другого участника дорожного движения может быть расценен как публичное оскорбление. За это предусмотрен административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей, сообщил автоюрист Лев Воропаев в беседе с "Газетой.Ru".

"Если водитель плюнет в другого гражданина, это квалифицируется как оскорбление и наказывается по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ", - пояснил эксперт.

Если же подобное действие направлено на сотрудников правоохранительных органов, оно рассматривается как публичное оскорбление представителя власти и подпадает под статью 319 Уголовного кодекса.

В этом случае водителю грозит штраф до 40 тысяч рублей или до года исправительных работ.

"Даже если водитель не попал в инспектора, это все равно публичное оскорбление", - уточнил Воропаев.

