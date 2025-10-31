Покупка самых дорогих машин приносит рынку четверть всей выручки

Если отбросить усредненные показатели, которые не всегда отражают реальное положение дел, и посмотреть на конкретные ценовые категории, становится понятно, на какие суммы действительно ориентируются автолюбители.

Согласно данным, опубликованным аналитиком Сергеем Целиковым, почти треть покупателей (31%) выбрали автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей. Следующая многочисленная группа, составляющая около 30% автовладельцев, в этом году остановила свой выбор на машинах ценой от 2 до 3 миллионов рублей.

Каждый пятый новый автомобиль, то есть 21% от общего числа, был продан за сумму в пределах от 3 до 4 миллионов рублей. Ещё 10% покупателей заплатили за свою машину от 4 до 5 миллионов рублей.

Не стали экономить и потратили на покупку более 5 миллионов рублей только 9% россиян. Если перевести это в абсолютные цифры, речь идёт примерно о 81 тысяче проданных премиальных и люксовых автомобилей. Но именно эти покупки обеспечили 26% всего рынка по денежному обороту. Это наглядно показывает, что сегмент дорогих машин продолжает играть значительную роль в экономике авторынка.