Почему опасна езда с малым количеством бензина

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с «Газетой.ру» рассказал, чем может обернуться езда на авто с малым количеством топлива в баке.

© ИА «Сусанин»

Со временем, особенно при использовании некачественного топлива, на дне бензобака скапливаются отложения — песок и грязь. При низком уровне бензина они попадают в систему подачи топлива. Из-за этого ухудшается работа бензонасоса, он начинает перегреваться и может выйти из строя.

Помимо этого, предупреждает эксперт, в пустом бензобаке может накапливаться конденсат, что затрудняет пуск двигателя. Обычно это происходит при перепадах температуры.

Ещё один риск — машина может заглохнуть за городом, вдали от заправок. Чтобы сэкономить нервы и деньги, а также продлить срок службы своей машины, Хайцеэр рекомендует заправлять автомобиль, когда в баке остаётся примерно четверть топлива.