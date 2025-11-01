Южной Корее и КНР грозит дефицит авто с пробегом: почти все раскупили россияне

Перед ожидаемым повышением ставок утилизационного сбора российские покупатели фактически опустошили азиатский рынок подержанных автомобилей. Как сообщает SHOT, перекупщики, работающие на направлении КНР и Южной Кореи, столкнулись с дефицитом популярных моделей.

© Российская Газета

По словам экспертов, в продаже остались лишь сильно изношенные автомобили, везти которые экономически нецелесообразно. Например, в конце октября на всем корейском рынке можно найти лишь две подержанные BMW X3 в приемлемом состоянии (около 4,5 млн рублей) и восемь BMW M3 (примерно 8,5 млн рублей). А BMW X5 моложе пяти лет полностью исчезли из объявлений - как в Южной Корее, так и в Китае.

Не лучше ситуация и с массовыми моделями Kia - автомобили возрастом 3-5 лет разбирают за считанные минуты, а новые объявления перестали появляться вовсе.

Азиатские продавцы быстро отреагировали на всплеск спроса со стороны России: с сентября цены на все популярные модели выросли в среднем на 20%.

Ранее "РГ" рассказала об увеличении импорта авто с пробегом из КНР: он продолжает расти, и эксперты не исключают, что в ближайшие годы его доля окажется больше, чем поставки из Южной Кореи и Японии.