Эксперт Ольховский: скачков цен на машины из-за нового утильсбора не будет

Резкого увеличения цен на автомобили в России в связи с новой методикой расчета утильсбора не ожидается, сообщили опрошенные дилеры в интервью ТАСС.

Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон», отметил, что подорожание затронет только автомобили с мощностью свыше 160 л.с., ввозимые по схеме параллельного импорта, и в первую очередь электромобили и гибриды.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», также подтвердил отсутствие резких ценовых колебаний из-за изменений в сроках повышения утильсбора, однако надвигающееся увеличение цен на автомобили с новым годом будет связано с фактором, предусмотренным еще ранее. Он отметил, что изменения в методике утильсбора с 1 декабря не повлияют на большинство моделей, за исключением технологий в области гибридов и электромобилей.

В интервью ТАСС министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов объяснил, что новая система расчета утильсбора, основанная на мощности двигателя, а не на объеме, поможет создать более справедливые условия, так как малые гибридные двигатели способны иметь мощность, сравнимую с более крупными бензиновыми.

