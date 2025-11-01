Почему россияне критикуют, но любят автомобили Lada

Эксперты назвали причины популярности автомобилей Lada. Не секрет, что продукция Волжского автозавода является самой критикуемой, но одновременно наиболее продаваемой. И других таких просто нет! Статистика продаж по итогам каждого месяц приносит одинаковый результат: «Гранты», «Весты» и «Нивы» продолжают оставаться национальными бестселлерами.

По мнению экспертов издания «Южный автомобиль», россияне (и не только россияне) прежде всего ценят «Лады» за ремонтопригодность, простоту технологий и возможность ремонтировать машину самостоятельно.

Также техника тольяттинской и ижевской сборки отличается рекордно низкой стоимостью владения, а ещё — это часть национального культургого кода, а для некоторых — объект приложения творческих усилий.

Отдельно отмечается феномен «Нивы», которая отличается «инженерной честностью»: в наше время осталось совсем немного настоящих внедорожников, что могут похвастаться дифференциальным полным приводом.

