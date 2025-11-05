Легендарный McLaren выставили на торги в Дубае

Шасси болида McLaren MP4/6, на котором Айртон Сенна в 1991 году впервые выиграл Гран-при в Бразилии, выставят на торги в Дубае. Их организует аукционный дом RM Sotheby’s, сообщает издание F1News.

© m24.ru

Специалисты оценили автомобиль на уровне 12-15 миллионов долларов. Торги состоятся с 8 по 11 декабря.

24 марта 1991 года в Сан-Паулу гонка проходила в сложных погодных условиях. Одним из основных соперников Сенны стал Найджел Мэнселл, однако на 59-м круге у него вышла из строя коробка передач.

При этом на McLaren Сенны также начинала сдавать КПП, 3-я и 5-я передачи перестали включаться, поэтому на последних кругах он преодолевал повороты на 6-й передаче, из-за чего несколько раз двигатель чуть не заглох.

В результате Сенна первым пересек финиш и стал победителем.

После сезона автомобиль вернулся на базу, где он хранился почти три десятилетия, после чего попал в частную коллекцию. Однако его нынешний владелец решил продать машину.

Ранее в Париже на аукционе продали монохромную картину французского художника Ива Кляйна California (IKB 71) за 18,4 миллиона евро (около 1,7 миллиарда рублей). Эта сумма стала рекордной для произведений новатора на мировых торгах.

Картина была написана в 1961 году. Она представляет собой полотно размером почти 4 на 2 метра. Поверхность картины украшена мелкой галькой, которая создает эффект морского дна, скрытого под синими глубинами.