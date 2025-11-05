Путь страданий: почему вам не нужен хэтчбек Peugeot 308

В России на французские машины часто смотрят с подозрением. То, что простят «немцу» будут долго припоминать той же Peugeot, известной как очень толковыми и даже культовыми машинами, так и техникой с весьма неоднозначной репутацией. Среди последней — хэтчбек 308 первого поколения. Франкофилы аплодируют дизайну, комфорту и оснащению. Франкофобы вспоминают недобрым словом скромный дорожный просвет, длинный передний свес, четырёхступенчатый «автомат» AL4 и весьма капризные бензиновые «четвёрки» серии Prince (атмосферные и с наддувом), в разработке которых участвовала компания BMW. Насколько сложно живётся с 308-м? Об этом мы узнали из отзывов владельцев. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

Отзыв Аркадия Максимова на Auto.ru датируется 2018 годом — на момент написания хэтчбек ещё не был совсем уж старым. Тем не менее, свой рассказ владелец назвал просто и однозначно — «мучения с французом». «Владели пежо 308 2012 г.в.Хэтч с 5 дверями, 120 л.с. Из опыта: один плюс — просторный салон и красивый интерьер. Машину покупали жене- пришли в салон—её слова: хочу эту красную машину. Пытался оговорить — тщетно. За 6 лет: поменяли цепь ГРМ с направлющими, ролик помпы, сальники, постоянно ездили то в Леонар-авто, пока были на гаранти, потом по другим сервисам. То стуки в двигателе, то неравномерная работа ДВС, дергания при езде, тупая АКПП с 4 длинющими передачами. Двигатель орёт, переключаются поздно.

Динамика — как будто 70 л.с.под капотом. Поверьте — эта машина далеко не первая и не единственная в семье. У меня своя — у жены своя. Но мучился с ней естественно я. Прошли кучу диагностик во всех центрах — резюме «всё ОК». Стук и грохот продолжался, не говоря про прожорливость масла (1л. на 1000 км.). И вся эта котовасия продолжалась 5 лет. Случайно посоветовали мастера в Челябинске: Павел из сервиса АбсолютАвто с Бажова 67. Приехали — всё послушал и сделал (см.выше). В беседе с ним: я Вам всё сделаю с Пыжиком, если что сломается, без проблем. Подумал, подумал и говорит- если есть деньги и возможность купить новую — продавайте скорее, дальше будет хуже. на следующий день сдали в регинас и купили новый сид: жена в восторге полном, ну и я. Кончились мучения. Резюмируя: если хотоите иметь красивую машинку с кучей проблем- она для ВАС. Про расходники в виде тормозных колодок, дворников, дважды свечей за 55 000 км я не говорю. Запчасти дорогущие».

© Stellantis

Неоднозначный «японец» с проблемами: так ли надёжен Mitsubishi Lancer IX?

Константин называет хэтчбек специфичным: «Ездили на авто почти 7 лет! В целом машиной довольны если не ставить 100% надёжность в приоритете. Авто ломается и чинится. При чём вопрос ремонта встаёт дорого как по замене деталей, так и по закупке. А самое замечательное то, что для того чтобы заменить какую-нибудь мелочь — нужно разбирать половину машины в буквальном смысле. Плюс электрика мудрёная, всё завязано друг с другом. В остальном машина просторная, огромный багажник, почти неубиваемые стойки. Подвеска не плохая, но не для ухабистых дорог. На трассе и в дальнем пути — машина отличная! Хорошо держит дорогу вплоть до 140-150. Плюс не большой расход для такого тяговитого двигателя. В моём случае не выше 8 л. на сотню. Масло ест, достаточно много. В салоне комфортно + комплектация богатая. Если бы добавить сюда надёжность тоёты, то цены бы не было машине!».

Алексей Савилов считает «308-й» автомобилем на любителя. «Салон очень удобен и качественно собран. У меня был во владении в период с 80 000 км до 195 000км. Коробка 4-ступка автоматическая с ней проблем не было вообще масло не менял. на 125 000км 3 цилиндр глюкнул и я попал на кап. ремонт с заменой клапанов, цилиндров и заодно цель ГРМ поменял — но ставил цилиндры не ремонтные. Потом вышел термостат из строя его я менял 2 раза. А самое дурацкое, что с этим авто приключилось это у тебя просто иногда загорается аккумулятор и ты все равно едеш. Эта проблема уже 2,5года со мной ни один специалист не смог решить Они просто разводят руками так как она плавающая. С электрикой у французов беда. Что касается комфорта у них это всё продуманно. На дальние расстояния всё комфортно. А ещё у бампера свес очень низкий и ты им всё собираешь».

© Stellantis

Шумная, ржавеющая «консервная банка»: так ли хорош Mitsubishi Outlander?

У interceptor020 накопилась обширная база знаний. «Являясь владельцем сего авто с 2019 года, могу сказать следующее : автомобиль в целом довольно неплох, как в целом так и в деталях. На мой взгляд автомобиль крайне недооценён. С одной стороны это хорошо, есть возможность купить довольно свежий авто в хорошей комплектации существенно ниже конкурентов! О плюсах — оцинкованный кузов + алюминиевый капот и пластиковые передние крылья, при небольшом на первый взгляд внешнем виде, довольно вместительный салон. Приятный внешний вид и убранство салона. Прекрасная управляемость, в меру жёсткий, нет расхлябанности. Запчасти практически все доступные, очень много аналогов.

Теперь о минусах, недостатках и нюансах! У Французов всё не как у всех! Начиная с инструмента ( 16,21 и т.д) практически везде нужны головки TORX, с нашими зимами и реагентами, эти болтики в подвеске прикипают напрочь! Шаровые опоры вкручиваются в рычаг с довольно мелким шагом резьбы, что способствует её закисанию! Совет — смазывайте все детали, для облегчения последующей разборки. Двигатель очень требователен к качеству топлива и масла! Ни о каких 15000 км при замене масла в двигателе не может быть и речи! 10000 это крайний срок, а если машина эксплуатируется 90% по городу, то менять надо гораздо раньше. Крайне не любит низкие обороты, приемлемый диапазон работы двигателя от 2000-4000 оборотов. Постоянная проблема с печкой! Забивающимися сотами радиатора отопителя, ни одного владельца 308 уже не удивить, если печка начинает греть не равномерно, а именно со стороны пассажира будет дуть прохладным воздухом, то это он! Но здесь французы учли эту проблему, сделали лёгкий доступ к радиатору отопителя. Чтобы минимизировать данную проблему, надо чаще менять охлаждающую жидкость. У меня механическая коробка, абсолютно беспроблемная в отличии от автомата.

© Stellantis

Всё круто, но лучше подумать: владельцы про бандитский Jeep Grand Cherokee

Ещё одна проблема, часто встречающаяся на данных двигателях, это жор масла. Часто решается заменой МСК ( маслосъёмные колпачки), при довольно горячем моторе они быстро дубеют. Теперь к салону — никогда не упирайтесь, не прыгайте не давите на сиденья (передние), нити обогрева сидений ломаются только в путь! Ремонту не подлежат, только замена! Управление обогревом расположены не совсем рационально, с крайнего бока сидений. То есть если пассажир не выключил обогрев своего сидения, вы об этом не узнаете. Что мешало вывести их на центральную консоль? Вся бортовая система завязана на магнитолу. Замена магнитолы происходит двумя способами — установка более дорогой штатной мультимедиа ( типо SMEG ) либо в помощь China продукт, обязательно с блоком управления CAN BUS. Возможно что то забыл и упустил. В целом повторюсь что машина не плоха, но требует внимания!».

Обстоятельный отзыв оставил DuMacuk174 на Drive2.ru.

«Мотор, масложор и прочие болячки оставим в стороне, это надо просто принять. Но едет он хорошо, 1.6 120 сил вполне себе хватает, при условии, что это на автомате, на палке я думаю намного приятнее. Расход адекватный, по трассе при скорости 120-130 показывает 8 литров, по ощущениям так же, для 4 ступенчатого автомата как по мне, то хорошо. Коробка…ну после вариатора специфическая, очень не хватает 5 передачи. Спорт режим прикольный. Но коробка работает странновато, но опять же, для города пойдет, на трассе тоже неудобств не испытал.

© Stellantis

Ржавеет со скоростью света: владельцы про кроссовер Chery Tiggo

Подвеска. Тут вообще закладка. Как бы и не спорткар, но на дороге стоит очень хорошо, вроде и балка сзади. Даже получше Лансера я бы сказал. Может конечно новая подвеска сказывается, но мне нравится прям. Хотя кому-то руль может показаться излишне тяжёлый. Салон неоднозначный. Эргономика как по мне страдает, и нет, я не про подогревы на сиденьях) тот же блок климата, интуитивно непонятен, подогрев заднего стекла, или моно, надо всматриваться, я лично не привык, чтобы можно было не глядя включить. Зеркала боковые убогие. Ни на одной машине не испытывал таких неудобств, стаж у меня 18 лет, езду каждый день и разные машины были, но садясь на Пежо, негодую) мне конечно не принципиально, но начинающим водителям может быть очень неудобно. По материалам салона .первый раз вижу зеркало заднего вида, чтобы само зеркально покрытие облазило, опять же не критично, 300р на Авито можно найти). На сиденьях обивка тоже немного мохриься, сама боковая поддержка на сиденье водительском помялась, руль в местах хвата облез, я думаю из-за колец. Ну и какой комплекции была хозяйка не знаю)

© Stellantis

Софт тач тоже стал немного какой-то липкий, материал на торпеде тоже немножко начал отходить, возможно от нагрева на солнце, не знаю. Места сзади маловато, опять же дттм страдают почти все автомобили этого класса. Спинка заднего сиденья слишком вертикально стоит, сравниваю с лансером, в котором сзади едешь как домашнем диване) зато багажник реально большой удобный, опять же в сравнении с лансером. Штатная музыка ок, прям очень приятно играет, опять же хотя бы аукс могли положить. Ну и по сиденью водительскому ещё, никак не чмог найти для себя идеально удобное положение. Вцелом это всё не критичные минусы, это если придираться».