Роман Тимашов: Современные вариаторы ходят более 300 тысяч километров

Среди современных типов коробок передач вариатор (Continuously Variable Transmission, CVT) занимает особое место.

В отличие от механических и автоматических КП, имеющих фиксированные передачи, вариатор обеспечивает бесступенчатое изменение передаточного числа. Это позволяет двигателю работать на оптимальных оборотах, обеспечивая плавный разгон без рывков и переключений.

Однако до сих пор бытует мнение, что вариатор (CVT) среди всех коробок самый недолговечный. Так ли это, и какому водителю подойдет такой тип устройства?

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– CVT сегодня востребован из-за того, что имеет сопоставимые с механическими и автоматическими коробками габариты, при этом дешевле, чем гидромеханический «автомат».

Вариатор отличается от автомата плавностью работы, а его ресурс сопоставим с показателями гидромеханических коробок. В его конструкции минимум подвижных элементов, так что практически нет выраженных шумов и вибраций.

Вариатор подходит для тех, кто ценит комфорт и при этом хочет сэкономить на топливе. Главным плюсом CVT считается меньший расход топлива за счет оптимального режима работы двигателя (CVT на 5–10% эффективнее классических АКП).

Однако следует учитывать, что вариатор требует тщательного обслуживания. Например, в такой коробке следует чаще менять масло.

Современные производители заметно усовершенствовали качество вариаторов. Если ресурс такой коробки в старых моделях редко превышал 150-200 тысяч км, то новые могут прослужить более 300 тыс. км при правильном обслуживании.

Таким образом, утверждения о низком ресурсе вариаторов сегодня не вполне соответствуют действительности. Современные CVT демонстрируют значительно более высокую надежность, а их долговечность в первую очередь зависит от соблюдения регламента обслуживания и аккуратной эксплуатации.