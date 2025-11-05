22 лота из коллекции The Best M были проданы на аукционе в Мюнхене

На аукционе RM Sotheby\'s Munich 2025 продали несколько автомобиль из коллекции The Best of M Collection. Это была отличная возможность купить легендарные BMW M в состоянии нового автомобиля.

© Carakoom

1975 BMW 2002 Turbo (126 500 евро)

С расширенными колёсными арками, глубоким передним спойлером без хромированного бампера и окрашенный в фирменную ливрею BMW Motorsport, 2002 Turbo выглядел смело и даже вызывающе, когда дебютировал на Франкфуртском автосалоне 1973 года.

Но внешний вид был лишь частью истории — под капотом скрывался рядный четырёхцилиндровый мотор M10 объёмом 1990 см³ с системой впрыска топлива и турбонагнетателем KKK, благодаря чему выдавал внушительные 170 л.с.

К сожалению, надвигающийся топливный кризис не позволил модели прожить долгую жизнь — с конвейера завода в Мюнхене сошло лишь 1672 экземпляра.

Представленный автомобиль окрашен в фирменный для 2002 Turbo оттенок Chamonix White. Как более поздний вариант, он отличается центральным расположением выхлопной трубы.

Также установлена редкая пятиступенчатая механическая коробка передач Getrag со схемой переключения «dogleg».

Автомобиль был приобретён коллекцией The Best of M в апреле 2022 года.

1980 BMW M1 (567 500 евро)

Если отложить в сторону 54 автомобилей, подготовленных к гонкам, то всего между 1978 и 1981 годами было построено лишь 399 дорожных экземпляров среднемоторного суперкара BMW M1.

Представленный автомобиль — шасси № 265. Его сборка была завершена 18 апреля 1980 года на предприятии ItalDesign, где кузов окрасили в белый цвет, а интерьер отделали комбинацией чёрной кожи и ткани.

Позднее автомобиль был отправлен в Германию, где его окончательно собрали на заводе Baur, после чего BMW Motorsport провела финальную инспекцию 25 июня.

Он сменил несколько владельцев, а в 1999 году попал в частную коллекцию в Испании, где провёл ещё шестнадцать лет.

В 2015 году автомобиль вновь вернулся в Германию, где был полностью отреставрирован: общая стоимость реставрации превысила 93 000 евро.

В декабре 2018 года автомобиль пополнил коллекцию The Best of M и получил завершённый облик — с триколорной гоночной ливреей BMW Motorsport, проходящей через задние крылья, крышу и капот.

1990 BMW M3 Sport Evolution (325 625 евро)

Оригинальное купе BMW M3 создавалось подразделением BMW Motorsport для участия в соревнованиях по регламенту группы A.

Чтобы удержать модель E30 на передовых позициях в сезонах 1987–1988 годов, вскоре появились усовершенствованные версии Evolution 1 и Evolution 2.

Однако лишь самая редкая и облегчённая модификация Sport Evolution получила увеличенный до 2,5 литров рядный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 238 л.с. — это была вершина развития первого поколения M3. Всего было выпущено 600 экземпляров M3 Sport Evolution.

Представленный автомобиль сошёл с конвейера 18 января 1990 года и был продан в апреле того же года через дилерский центр Edwin Gerber в швейцарском Бургдорфе. Согласно отметкам в сервисной книжке, с 1993 по 2005 год машина находилась в Норвегии.

Купе окрашено в оттенок Brilliantrot и оснащено спортивными кожаными сиденьями чёрного цвета с красными ремнями безопасности, а также рулевым колесом и рычагом КПП, отделанными алькантарой.

Автомобиль был приобретён коллекцией The Best of M в ноябре 2015 года и сохраняет оригинальный двигатель. На момент продажи его пробег составил 34 447 км.

1990 BMW Z1 (80 500 евро)

Вертикально скользящие двери, исчезающие внутри порогов, сделали дизайн Z1 по-настоящему эксцентричным и полностью соответствующим букве «Z» — от немецкого Zukunft, то есть «будущее».

С 1989 по 1991 год на мюнхенском заводе выпустили около 8 000 экземпляров, но лишь немногие сохранились в таком великолепном состоянии и с таким минимальным пробегом, как этот автомобиль.

Произведённый в июле 1990 года, данный Z1 окрашен в цвет Toprot и оснащён интерьером в тёмно-серых тонах с камуфляжными вставками.

В августе он был передан официальному дилеру BMW Autosalone La Scala во Флоренции, однако, судя по всему, долго не находил покупателя — первую регистрацию автомобиль получил лишь в конце 1994 года.

В 2009 году его приобрёл второй владелец, также из Флоренции.

Родстер вошёл в коллекцию The Best of M в апреле 2016 года с показанием одометра всего 53 км. Спустя более девяти лет, на одометре значится лишь 63 км.

1992 BMW M3 Cabriolet (143 750 евро)

BMW Motorsport выпустила всего 786 экземпляров кабриолета M3 поколения E30 — первой открытой модели в истории подразделения.

Легендарный четырёхцилиндровый двигатель S14, основанный на блоке M10, который в Формуле-1 мог развивать до 1 300 л.с., изначально выдавал 195 л.с.

Этот автомобиль, произведённый в апреле 1991 года, ближе к концу выпуска с 1988 по июнь 1991 года, относится к примерно 480 кабриолетам M3 с более мощным 2,3-литровым мотором на 215 л.с., сочетающимся с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Первым владельцем автомобиля стал клиент BMW Darmstadt (Германия) в ноябре 1991 года. Позднее, в сентябре 2014 года, M3 был приобретён коллекцией The Best of M и с тех пор почти не эксплуатировался, но регулярно обслуживался.

На момент продажи его пробег составляет 41 583 километра. Автомобиль сохранил оригинальный двигатель.

1995 BMW M3 Cabriolet (161 000 евро)

Произведённый 5 апреля 1995 года кабриолет M3 поколения E36 оснащён рядным шестицилиндровым двигателем S50B30 объёмом 3,0 литра. Мощность 286 л.с. передаётся на задние колёса через пятиступенчатую механическую коробку передач.

Автомобиль окрашен в яркий цвет Dakar Yellow, салон отделан чёрной кожей Nappa и включает такие опции, как электропривод и подогрев сидений и оригинальные выдвижные дуги безопасности.

Новый автомобиль был продан через дилерский центр Autohaus Ginter в Халльштадте, Германия. Согласно сервисной книге, за первые 16 месяцев пробег составил более 11 000 километров.

После двух владельцев автомобиль попал в коллекцию The Best of M в августе 2015 года и с тех пор использовался крайне редко. На момент каталогизации пробег составлял 31 148 километров.

1995 BMW M3 GT (275 000 евро)

M3 GT на базе следующей серии E36 был логическим продолжением M3 E30 Evolution и был ориентирован на трек.

Было построено всего 356 экземпляров M3 GT для омологации E36 M3 в соревнованиях FIA и IMSA GT.

Модель выпускалась исключительно в европейской спецификации и оснащалась доработанным рядным шестицилиндровым двигателем M3, с более агрессивными распредвалами и повышенной степенью сжатия, что позволило выжать из него 294 л.с.

Инженеры BMW снизили вес автомобиля примерно на 30 кг по сравнению с обычной версией, частично благодаря дверям из алюминия.

M3 GT предлагался исключительно в цвете British Racing Green с салоном из кожи Nappa цвета Mexico Green и легко узнаваем по более глубокому переднему сплиттеру и высокому заднему антикрылу.

Представленный здесь экземпляр имел всего двух владельцев с момента выпуска. Автомобиль был собран на заводе в Регенсбурге в марте 1995 года и передан первому владельцу в следующем месяце.

M3 GT попал в коллекцию The Best of M в августе 2015 года. На одометре сейчас 71 426 км.

2000 BMW Z3 M Roadster (97 750 евро)

Родстер Z3 был создан как современное переосмысление классических спортивных автомобилей 1960-х годов.

Его длинный капот, короткий задний свес и приподнятая корма напоминали эпоху старых «открытых» машин, а хромированные кольца вокруг органов климат-контроля и три дополнительных прибора на центральной консоли создавали атмосферу тех времён.

Версия Z3 M, представленная в 1997 году, получила расширенные колёсные арки и двигатель S50 — рядную «шестёрку» объёмом 3,2 литра от M3 поколения E36, развивающую 321 л.с., что обеспечило автомобилю динамику, соответствующую его внешнему виду.

Хотя данный экземпляр выпущен с левым рулём, изначально он был поставлен в Японию в феврале 1999 года и продан в июне того же года в городе Фунабаши.

Родстер выполнен в цвете Dakar Yellow с чёрным мягким верхом и салоном из серой кожи Nappa.

Автомобиль почти не использовался: после покупки коллекцией The Best of M Collection в августе 2017 года его пробег увеличился всего на четыре километра, а суммарный пробег на момент продажи составляет всего 3 370 км.

2002 BMW Z3 M Coupé (126 500 евро)

Создание версии с жёсткой крышей на базе Z3 M Roadster было продиктовано желанием повысить жёсткость кузова на кручение. Однако спустя почти тридцать лет после начала производства Coupé его динамические преимущества отходят на второй план — внимание по-прежнему привлекает необычный дизайн.

Возродив формат шутинг-брейк, автомобиль получил среди поклонников прозвище «клоунский ботинок».

Этот экземпляр сошёл с конвейера 8 февраля 2002 года, окрашенный в яркий оттенок Phoenix Yellow и с отделкой салона из чёрной кожи Nappa.

Он входит в число всего 1 112 машин, оснащённых легендарным двигателем S54, агрегатированным с пятиступенчатой механикой, и был укомплектован аудиосистемой Harman Kardon.

В апреле 2016 года купе попало в коллекцию The Best of M Collection через дилера Gina Classics в нидерландском городе Драхтен. На тот момент пробег составлял всего 7 542 км.

2002 BMW M3 Cabriolet (132 250 евро)

Хотя рядный шестицилиндровый двигатель предыдущего поколения M3 E36 был далёк от того, чтобы считаться вялым, BMW Motorsport всё же разработала для E46 2000 года свою «концепцию высоких оборотов».

Это привело к тому, что 3,2‑литровый двигатель раскручивался до красной зоны на 8 000 об/мин — акустическое удовольствие, которое особенно ценилось с опущенной крышей в M3 Cabriolet.

Элегантно отделанный в цвете Titansilber Metallic с чёрной тканевой крышей и салоном из чёрной кожи Nappa, этот кабриолет M3 был выпущен 13 июня 2002 года и передан первому владельцу в Германии через BMW Niederlassung Chemnitz на неделю позже.

Щедрое оснащение включало спортивные сиденья с памятью и подогревом, задние парковочные датчики, автоматический кондиционер, а также встроенный телевизор и спутниковую навигацию.

Когда автомобиль был включён в коллекцию The Best of M Collection в июле 2016 года, пробег M3 составлял всего 1 600 км. На момент продажи он увеличился всего на 35 километров.

2003 BMW M3 CSL (178 250 евро)

Отличить M3 CSL поколения E46 можно по круглому воздухозаборнику в переднем бампере, подающему воздух в углеродный ресивер рядной «шестёрки» объёмом 3,2 литра, чей звук стал легендарным. Эта версия неизменно упоминается среди лучших BMW M3 всех времён.

Верная своему названию Coupé Sport Leicht («лёгкое спортивное купе»), модель сбросила 110 кг за счёт применения композитной крыши — впервые на серийной модели M — облегчённого пола багажника, спортивных сидений из стеклопластика, дверных панелей из карбона и минимальной шумоизоляции.

Всего было выпущено 1 383 экземпляра, и выбрать можно было лишь из двух цветов. Представленный автомобиль окрашен в Silver Grey Metallic, а интерьер выполнен в чёрной алькантаре.

Ради экономии массы с завода машина поставлялась без кондиционера и аудиосистемы, однако в данном экземпляре они были установлены по специальному заказу.

Автомобиль был произведён 3 сентября 2003 года и доставлен покупателю в Германии тремя днями позже. После эксплуатации в окрестностях Нойзесса и Аугсбурга, M3 CSL пополнила коллекцию The Best of M в октябре 2015 года.

После сервисного обслуживания в мае 2025 года у датской компании Autoleth A/S одометр показывал 32 456 км.

Компания Alpina решила кардинально изменить ДНК элегантного Z8.

Стандартный восьмицилиндровый мотор BMW объёмом 4,9 л был заменён на меньший по объёму — 4,8 л другой конструкции, а 6‑ступенчатая механика уступила место 5‑ступенчатому автомату — всё ради отказа от спортивных притязаний в пользу присущих этому двухдверному кабриолету качеств гран‑тура.

Было произведено всего 555 экземпляров Alpina Roadster V8, из которых целых 450 были экспортированы в США.

Из оставшихся 105 автомобилей этот, 66‑й экземпляр, был выполнен в цвете Titansilber Metallic с интерьерами из красной кожи Nappa с чёрными вставками и был поставлен новым владельцам в Швейцарии в мае 2003 года.

Отметки в сервисной книжке свидетельствуют о том, что автомобиль к середине 2000‑х переехал в Германию, прежде чем был приобретён коллекцией The Best of M Collection в ноябре 2015 года.

На момент продажи пробег составлял всего 19 567 км.

2007 BMW Z4 M Roadster (51 750 евро)

За почти шесть десятилетий легендарное подразделение BMW Motorsport создало всего два оригинальных родстера.

В отличие от кабриолетов на базе M3, M4, M6 и M8, модели Z3 M и Z4 M Roadster были изначально спроектированы как открытые автомобили, призванные дарить чистое удовольствие от вождения под открытым небом.

Представленный экземпляр Z4 M Roadster сошёл с конвейера 17 сентября 2007 года. Он окрашен в оттенок Interlagos Blau Metallic и оснащён двухцветным салоном из кожи Imola Red и Anthracite с вставками из матового алюминия.

Под капотом — рядная «шестёрка» S54 объёмом 3,2 литра, развивающая 343 л.с. В паре с шестиступенчатой механической коробкой передач она разгоняет родстер до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Изначально автомобиль принадлежал владельцу из Стокгольма, Швеция. В мае 2015 года он был приобретён коллекцией The Best of M Collection, при этом пробег составлял 38 000 км. На момент продажи он увеличился на 871 км.

2007 BMW Z4 M Coupé (80 500 евро)

В самой BMW не скрывают, что купе, созданное на базе родстера Z4, получило «спорную форму» и «привлекающий внимание дизайн».

Однако спустя 17 лет после завершения двухлетнего производственного цикла, за который было выпущено 4 275 экземпляров, Z4 M Coupé выглядит, пожалуй, лучше, чем когда-либо.

С длинным капотом, коротким кузовом, двойной «пузырчатой» крышей и салоном, смещённым к задней оси, он полностью соответствует образу настоящего спортивного автомобиля. А фирменные элементы BMW — излом «Хофмейстера» и решётка радиатора в виде «почек» — лишь усиливают это впечатление.

Добавьте сюда рядную «шестёрку» объёмом 3,2 литра мощностью 343 л.с. (252 кВт) и шестиступенчатую механику — и становится ясно, почему этот автомобиль так ценят.

Представленный экземпляр был выпущен 6 ноября 2006 года и уже в следующем месяце отправлен покупателю в Кальтаниссетту, Италия. Его кузов окрашен в цвет Black Sapphire Metallic, а интерьер отделан кожей Imola Red с вставками из карбона и потолком цвета антрацит.

В середине 2010-х автомобиль находился неподалёку от немецкого города Зальц, после чего в августе 2016 года вошёл в коллекцию The Best of M. После сервисного обслуживания, проведённого в мае 2025 года компанией Autoleth A/S в датском Хадерслеве, на одометре числилось 27 050 км.

2010 BMW M3 GTS (269 375 евро)

Выпущенный в серию в 2010 году, GTS превратил M3 поколения E92 из соперника Mercedes‑Benz C63 AMG и Audi RS4 в прямого конкурента могущественному Porsche 911 GT3 RS.

Основой его популярности стал увеличенный с 4,0 до 4,4 л V8, способный развивать 450 л.с. и работать на оборотах до 8 300 об/мин, передавая мощность на колёса через семиступенчатую коробку с двойным сцеплением.

Автомобиль запомнился ярким цветом Fire Orange, а задние сиденья уступили место каркасу безопасности.

Из ограниченной серии в 135 штук этот экземпляр считается первым серийным M3 GTS: на панели приборов выбит номер «001».

Остальной салон выполнен из чёрной алькантары, сиденья Recaro оснащены гоночными ремнями Schroth. Редкая для GTS комплектация включает кондиционер и аудиосистему BMW Professional.

Дата производства — 17 мая 2010 года. Автомобиль был впервые доставлен в Германию, а затем приобретён коллекцией The Best of M в августе 2018 года. Пробег — 176 км.

2011 BMW M3 CRT (258 125 евро)

Используя кузов седана 3-й серии E90, M3 CRT по сути представлял собой четырёхдверную версию гоночного GTS.

Представленный в 2011 году, CRT (Carbon Racing Technology) был своеобразной демонстрацией технологий карбоновых конструкций, которые BMW планировала внедрить в будущих i3 и i8.

Применение композитов для капота, сидений и спойлера позволило сэкономить около 70 килограммов по сравнению с обычным M3, при этом цена почти удвоилась.

Производство было ограничено всего 67 единицами: каждый экземпляр получил увеличенный атмосферный V8 объёмом 4,4 литра и роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Единственная доступная цветовая комбинация — Frozen Polar Silver с акцентами Melbourne Red на вентиляционных отверстиях и боковых жабрах, салон отделан чёрной кожей с красными вставками на передних ковшах и скульптурных задних сиденьях.

Этот экземпляр имеет дату производства 28 сентября 2011 года, однако был передан первому владельцу в Осло, Норвегия, лишь в июне 2012 года.

M3 CRT был приобретён The Best of M Collection в феврале 2016 года и на тот момент пробег составлял 164 километра. К моменту продажи пробег увеличился лишь на 4 километра.

2012 BMW 1M Coupé (69 000 евро)

К моменту, когда подразделение BMW Motorsport наконец показало, на что действительно способен BMW 1-серии, хэтчбек выпускался уже семь лет, а купе — четыре. Чтобы избежать путаницы с оригинальным суперкаром M1, новинку назвали 1M.

Этот компактный заднеприводный хулиган с шестиступенчатой «механикой» и мощностью 340 л.с. мгновенно стал любимцем энтузиастов. Первоначально планировалось выпустить лишь 2700 экземпляров, однако производство в итоге превысило 6300 машин.

Данный автомобиль окрашен в эффектный фирменный цвет Valencia Orange Metallic и оснащён интерьером из чёрной кожи Boston с контрастной оранжевой прострочкой и вставками из алькантары.

Он сошёл с конвейера 16 мая 2012 года, а уже в следующем месяце был передан первому владельцу в Германии.

В мае 2018 года этот 1M был приобретён коллекцией The Best of M через дилерский центр Brooklands в шведском Хельсингборге. На момент продажи пробег составляет 16 534 километра.

2016 BMW M2 Coupé (63 250 евро)

После успеха купе 1M, которое значительно превысило планируемый тираж, BMW в 2016 году представила преемника F87 поколения M2. По размерам и динамике он был удивительно близок к E46 M3 и сразу стал коммерчески успешным.

Турбированный рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 3,0 литра развивает 370 л.с. на задние колёса, что часто позволяло автомобилю появляться в автомобильной прессе с заносом и дымом из покрышек.

Автомобиль был приобретён новым в коллекцию The Best of M в январе 2017 года.

Автомобиль эксплуатировался бережно, состояние почти как новое, за исключением установки оригинальной выхлопной системы BMW M Performance. Стандартный выхлоп идёт в комплекте с автомобилем.

После обслуживания в мае 2025 года пробег составлял всего 299 километров.

2016 BMW M4 GTS (120 750 евро)

Хотя BMW в целом придерживалась проверенного рецепта создания трековых версий — увеличение мощности и снижение массы — версия GTS представила собой куда более значительное инженерное достижение.

Турбированный рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 л получил инновационную систему водяной инъекции, что обеспечило прирост мощности на 69 л.с., доведя суммарную мощность до ровно 500 л.с.

Капот, крышка багажника, крыша, задний диффузор, передний сплиттер и заметное антикрыло были выполнены из композита, тормоза — карбокерамические, а подвеска с ручной регулировкой поставлялась компанией KW.

Этот экземпляр был выпущен 11 апреля 2016 года и был передан первому владельцу в следующем месяце.

Помимо окраски в Black Sapphire Metallic и салона, отделанного чёрной кожей и алькантарой, как экстерьер, так и интерьер имеют фирменные акценты модели GTS в цвете Acid Orange — ковёные диски, сплиттер и каркас безопасности.

BMW была включена в коллекцию The Best of M Collection в июле 2021 года. За всю жизнь автомобиль эксплуатировался крайне редко, и его пробег на момент продажи составляет всего 63 километра.

2017 BMW M3 30 Jahre Edition (126 500 евро)

В честь выхода BMW M3 E30 в 1986 году спустя 30 лет была представлена особая серия 30 Jahre Edition.

Построенная на современной платформе F80 с установленным пакетом Competition, эта модификация оснащалась 3,0‑литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами мощностью 450 л.с.

Из лимитированной серии в 500 автомобилей 30 экземпляров предназначались для Великобритании, а 150 — для Северной Америки.

Этот конкретный автомобиль попал в коллекцию The Best of M в январе 2017 года. Считается, что все версии 30 Jahre Edition были окрашены в металлик Macao Blue (дань уважения цвету, доступному в качестве опции в 1986 году) с двухцветным салоном из чёрной и синей кожи с отделкой из карбона и акцентами из алькантары.

Пробег на момент продажи составляет всего 15 километров.

2023 BMW M4 Edition 50 Jahre BMW M (74 750 евро)

В честь 50-летнего юбилея подразделения BMW M в 2022 году была выпущена ограниченная серия седанов M3 и купе M4.

В основе лежали версии Competition с трёхлитровым рядным шестицилиндровым двигателем с двумя турбинами, развивавшим 510 л.с.

Особенности серии включали фирменные накладки на пороги с надписью Edition 50 Jahre BMW M, металлическую табличку на центральной консоли и соответствующие вышивки на подголовниках чёрных кожаных сидений.

Представленный экземпляр относится к числу всего 700 автомобилей M4 Edition 50 Jahre BMW M. Он оснащён восьмиступенчатым автоматом, окрашен в индивидуальный оттенок BMW Imola Red II и установлен на кованых колёсах цвета матового бронзового золота.

Автомобиль был поставлен новым в коллекцию The Best of M в августе 2023 года. С того времени на нём практически не ездили — на одометре лишь 31 км.

2023 BMW M4 CSL (120 750 евро)

Представленный в 2022 году в честь 50‑летия подразделения M (ранее Motorsport) модель M4 CSL стала лишь третьим в истории фирмы BMW автомобилем, носившим обозначение Competition, Sport, Lightweight.

Потомок 3.0 CSL и поколения E46 M3 CSL, она установила рекорд круга на трассе Nürburgring Nordschleife — 7 мин 18,137 сек, что сделало её самой быстрой серийной BMW.

Панели крыши и багажника выполнены из углепластика, салон упрощён ради экономии веса — удалось снизить вес на 100 кг.

В то же время рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 3,0 л с двойным турбонаддвум был форсирован до 555 л.с. Максимальная скорость составляет 307 км/ч.

Всего выпустили 1000 экземпляров. Этот окрашен в эксклюзивный металлик Frozen Brooklyn Grey с красными акцентами, салон выполнен в чёрной коже Merino с вставками из красного алькантары.

Изготовлен 31 августа 2022 года и приобретён The Best of M Collection в июне 2023‑го. Пробег составляет 39 километров.