ГАИ уточнила правила проведения освидетельствования водителей

ГАИ России уточнила правила проведения освидетельствования водителей на предмет алкогольного опьянения. Процедура может проходить без участия понятых, если в процессе задействована видеосъемка. При этом протокол должен содержать соответствующее уведомление о применении видеоконтроля, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Законодательство допускает два варианта фиксации факта освидетельствования: с привлечением свидетелей (понятых) или с записью на камеру. Если выбран второй вариант, то видеоролик становится приложением к протоколу, и понятые не требуются.

Отказ от прохождения освидетельствования приравнивается к факту вождения в нетрезвом виде, что влечет за собой лишение водительских прав и наложение крупного штрафа. В случае повторного отказа от освидетельствования водителю грозит уголовное наказание.

Кроме того, Третий кассационный суд разрешил конфискацию автомобилей у водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, независимо от их материального положения. Судьи указали, что применение этой меры наказания не зависит от финансового состояния правонарушителей.