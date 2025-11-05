Китайская копия: так ли хорош внедорожник Great Wall Safe

В нынешние времена, когда автомобили не просто дорогие, а запредельно дорогие, многие потребители вычёркивают из списка предпочтений внедорожники. Во-первых, стоят они, как правило, неподъёмных денег. Во-вторых, содержание и ремонт машины подобного типа может посадить владельца на диету. В-третьих, возрастной вездеход может потребовать реставрационные работы. И хочется, и колется… Между тем, в продаже встречается забытый «китаец» Great Wall Safe (2001-2009 годов), созданный на основе технической документации Toyota 4Runner. Сравнительно недорогой (дешевле полмиллиона рублей) и простой как молоток. Вопрос, что ждёт владельца такого чуда в дальнейшем. Ответ на него дали пользователи на Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Старый и вполне доступный китайский «уазик» обладает достойным запасом прочности, но возраст этих рабочих лошадок берёт своё. Но даже в этом случае машина вызывает уважение, поскольку её обычно берут, чтобы гонять в хвост и в гриву. Ремонт часто представляет собой жёсткий «колхозинг».

Якунин Сергей поведал следующее: «О надёжности судите сами.За время эксплуатации.По передней подвеске. два комплекта амортизаторов.Газовые от Соболя.Сайлентблоки верхних рычагов.Верхние шаровые, и два раза рулевые наконечники. Передний мост: пыльники шрусов.Выкинул шайтан машинку подключения переднего моста сделал подключение вручную.Комплект подушек переднего моста. Трансмиссия.На 170000 км комплект сцепления и ГЦС и РЦС.На 250000 кардан задний.Разбило шлицы.Цена нового кардана 12000р.Передний кардан.Года два назад появилась вибрация.Из Опелевского привода сделал передний кардан на шрусах Задний мост.Два комплекта амортизаторов.Первый от Волги.Второй Бильштайн от мерседес 124 кузов.Два раза втулки реактивных тяг.Правый тормозной суппорт.Задние пружины стоят родные с завода с проставками по моему от Соболя.Внутри пружин пневмо баллоны.

Двигатель.Если не требовать от него невозможного.Простой как три рубля.Основная проблема прокладка ГБЦ.Это из за неправильной эксплуатации.Из за неисправной системы охлаждения,некорректный тепловой режим.И некачественные работы по замене.Три раза менял прокладку ГБЦ.Один раз в полевых условиях за 4 часа.Последний раз в 18 году.Шлифовал ГБЦ.Поставил вискомуфту.Семь лет отъездил без проблем.Три раза на юга.С заездом в горы.

Механизм газораспределения.На 180000км распредвал, звездочки,цепь,натяжитель с успокоителем.Передний сальник колена.Работы по замене часа полтора.Цена набора по тем временам около 6т руб.Китай.Уже отходили 90000км. Это к вопросу о качестве китайских запчастей.

И конечно самая главная головная боль.Это кузов. Возраст уже приличный.Появились дыры в порогах.Ржавчина на дверях.Сгнили задние колёсные арки.Пришлось купить полуавтомат и снять гараж».

Артём напоминает об изначальной сути понятия «внедорожник». А это в первую очередь проходимость и весьма условный комфорт. «Ну что, расскажу вам про своего железного друга — Great Wall Safe 2008 года. Купил его в момент, когда искал себе настоящую грязевую машину. Зашел на авторынок, вижу его — такой брутальный, массивный, будто об стену врезался. Визуально я влюбился, хоть и понимал что это не новый авто. Покупал его без особых иллюзий. Надо было реально проверить как он себя покажет в боевых условиях. Проехал года два на нем и понял — это не просто машина, это настоящий грязевой танк. С этим зверем можно заехать куда угодно, хоть в лес, хоть в болото. Пробирался через такую жесть, что иногда даже друзья крутят пальцем у виска. С двигателем тут всё нормально. Есть мощность, чтобы не сдыхать на подъёмах. И это не супер экономичный аппарат, но кто на внедорожнике о том думает. Главное, что он всегда возвращается с дачи с полным багажником всего, что нужно, а иногда ещё и с дровами для мангала.

Комфорт? Да его там практически нет. Сиденья словно из бетона. Стеклоподъёмники работают по настроению, а электрические фишки часто шалят. Но вот что реально радует — клиренс и подвеска. Ни разу не застрял. Долго на нём не проедешь по асфальту — начинает уставать душа от вибраций и неровностей. Но за это время столько воспоминаний накопилось. Этот автомобиль стал частью моей жизни. Если ищешь что-то, чтобы залезть в самую жесть и не сломаться — Great Wall Safe твой выбор. Это просто неубиваемый грязевой танк!».

Safe весьма живучий, если не запущен, но кузов — это боль. Владельцы часто отмечают, что он гниёт и требует к себе внимания. «Машина надёжная, едет как танк, ни какие препятствия не почем. Плюсы — большая, высокая, комфортная машина, большой багажник,проходимость,большие зеркала заднего вида, запчасти недорогие, полный электро пакет, рамный внедорожник , заводится без проблем. Минусы — металл подгнивает. Но если за машиной следить она на дороге не подводит. Единственно для меня неудобно открытие багажника изнутри, снаружи просто не предусмотрено открытие и это совершенно неудобно. С момента покупки очень много запчастей поменяли, но это все от времени. Внутри кожаный салон, и мультимедийная система стоит, также поставили сафбуфер. После того как поменяли фары свет стал отличный не тусклым. Переключение на полный привод и пониженную передачу очень легкая, буквально повернуть один ролик. Включается все без нареканий», — поведал Алексей Подзоров.

Денис пожаловался на состояние железа и вялую динамику, что, впрочем, ожидаемо. И опять же, пробило прокладку головки блока цилиндров: «Почти 5 лет за рулем этого крокодила. Машина была первым внедорожником, из минусов можно отнести кузов и динамику. Кузов который к сожалению из года в год лучше на становиться. А динамика из-за мотора. По остальному нареканий нет. Вместительный, проходимый. По ремонту довольно дёшево в обслуживании, за время эксплуатации была поменяны, аморты по кругу, рычаги, топливная магистраль, 1 раз пробило прокладку, замена её и замена радиатора, тоже подгнил снизу. Но это болячка этих машин, раз в 5-7 лет, может пробить, а может и нет».

Напоследок мысли пользователя площадки Drive2 с ником AndreDuk: «Прошло практически 4 года как я владею Great Wall Safe, 1 сентября 2024г. будет ровно 4 года. Я очень доволен что поменял ниву, не жалею вообще! Автомобиль от части не особо капризный и как остальные автомобили не без болячек. Ремонт копеечный если руки растут из плеч, з/ч дешёвые. Была бы возможность приобрести новый такой автомобиль думаю купил, а если на акпп то 100%! При хорошем уходе автомобиль может ходить если не вечно то очень долго! За это время было сделано много: — Изменен головной свет включая ПТФ — Перешит салон, заменена музыка — Многое обслужено и заменено по ходовой части — Работы по ДВС проводились незначительные (прокладка гбц, цепь) — Подкрашивались различные детали (задний бампер и фендер) Это всё было сделано с удовольствием и за копеечные цена на з/ч если сравнивать с другими автомобилями. — Масло в ДВС меняю очень часто на что и повлияла чистота двигателя внутри, нет отложений от слова совсем. Под клапанной крышкой состояния нового мотора, так же под крышкой ГРМ. — Раз в пол года весна/осень осматриваю шестерню РВ, пока что запас внушительный».