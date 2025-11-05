Внутри выставки ALPINA: редкий взгляд на самые эксклюзивные BMW

ALPINA занимает особое место в истории и культуре BMW. Её имя стало синонимом утончённой мощности и инженерной элегантности, а лучшая возможность прочувствовать это — посетить экспозицию “ALPINA: 60 Years of Excellence” в музее The Ultimate Driving Museum в Грире, Южная Каролина. Здесь Фонд BMW Car Club of America собрал редчайшие и самые знаковые модели марки, рассказывающие историю шести десятилетий страсти к скорости и совершенству. От гоночных болидов до памятных артефактов — выставка погружает в мир, где каждая деталь отражает философию ALPINA.

© alpina

Быстрые «пятёрки» ALPINA

Модификации BMW 5 Series от ALPINA зачастую оказывались даже азартнее версий от спортивного подразделения M. Так, в 1984 году B7 Turbo стал самым быстрым четырёхдверным автомобилем в мире — мощность выросла до внушительных 300 л.с., а изменения затронули не только двигатель. Подвеска, тормоза, колёса и сиденья — всё было переработано ради идеального баланса. Модель B9 3.5, хоть и уступала в мощности, стала первой ALPINA, основанной на поколении E28. Всего выпущено 577 экземпляров — почти вдвое больше, чем легендарных B7 Turbo.

Редкости в металле

Среди представленных экспонатов особенно выделяется ALPINA RLE (Roadster Limited Edition), более известная как ALPINA Z1. Даже на фоне других коллекционных машин она остаётся редкостью: по данным самой компании, построено лишь 66 оригинальных экземпляров, плюс ещё семь позже доработанных без собственного VIN ALPINA. Под капотом — около 200 л.с., а внешне — лёгкие штрихи, которые лишь подчёркивают сдержанную харизму родстера. Фирменные боковые полосы ALPINA делают его мгновенно узнаваемым даже для тех, кто видит Z1 впервые.

Знаменитые «тройки»

E36 3 Series по праву считается одной из лучших BMW в истории, и лёгкое прикосновение ALPINA превращает её в нечто особенное. На выставке можно увидеть универсал и кабриолет, а чуть поодаль — E30 и E46. Все они щеголяют фирменными 20-спицевыми дисками и характерными полосами вдоль кузова. Под капотом, как правило, рядная «шестёрка», но встречались и более экзотичные варианты — например, E36 с мощным V8, созданный ALPINA для истинных энтузиастов.

Диски ALPINA — символ совершенства

Сказать «диски ALPINA» — значит представить себе культовые 20-спицевые колёса, ставшие фирменным знаком марки. Однако экспозиция напоминает, что в арсенале компании есть и другие шедевры дизайна. Взять хотя бы ALPINA V8 Roadster — интерпретацию легендарного BMW Z8. Уникальные диски с пятью визуальными спицами на деле тоже состоят из двадцати — просто выполнены в иной конфигурации.

Гоночное наследие

История ALPINA неразрывно связана с автоспортом, поэтому выставка не могла обойтись без гоночных машин. Среди них — легендарное купе E30 M3 под номером 22 в зелёной ливрее Michelin, выступавшее в соревнованиях группы A/DTM. Сегодня этот автомобиль окружён реликвиями гоночного прошлого и соседствует с серийными моделями, демонстрируя истоки ДНК бренда.