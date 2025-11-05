Тест-драйв JAC T9: альтернатива внедорожнику

Китайский пикап JAC T9 появился в России лишь весной прошлого года, но очень быстро стал популярным, несмотря на статус флагмана флотилии грузовых «Джаков». Сейчас T9 продается лучше всех в сегменте, опережая GWM Poer и Changan Hunter Plus. И это – только при наличии версии с бензиновым двигателем. А недавно JAC начал продажи T9 и с турбодизелем. Впрочем, на бензиновом пикапе JAC T9 редакция Quto тоже не ездила, поэтому расскажем не только о новом двигателе, но и о машине в целом.

© Quto.ru

JAC T9: что это за пикап

Если кто-то выбрал JAC T9 исключительно по внешнему виду, то мы прекрасно понимаем таких клиентов – спереди он выглядит действительно эффектно. Почти всю «морду» занимает огромная решетка радиатора, по краям от которой холодно поблескивают узкие фары. А еще – неожиданно для пикапов – в палитре окраски кузовов есть яркие красный и синий цвета. Разумеется, «классические» белый, черный, серый и серебристый тоже доступны.

Важное визуальное отличие дизельной версии от бензиновой – минимум хромированных деталей. Блестящие планки убраны с решетки радиатора, вся передняя часть прикрыта деталями из черного некрашеного пластика. Можно только приветствовать это решение, потому что такие машины часто эксплуатируются в суровых условиях, где лишняя бижутерия не нужна.

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

По размерам JAC T9 чуть компактнее, чем его основной соперник – пикап GWM Poer. Длина машины – 5330 мм (на 86 мм меньше, чем GWM). Однако грузовая платформа у него на 70 мм длиннее – 1520х1590 мм.

Любопытно, что машины 2025 года выпуска сертифицированы с грузоподъемностью 980 кг против 1055 у более ранних. Поэтому теперь можно заезжать на нем в пределы ТТК (в Москве) без опасности получить штраф. Непонятно только одно – почему об этом не подумали ранее?

Борт откидывается легко (он выдерживает до 250 кг), внутренняя поверхность – со специальным покрытием, стойким к появлению царапин. Выдвижной подножки (как у того же пикапа GMW Poer) у T9 нет, но забираться в кузов удобно и без нее. Мощная металлическая дуга подходит для крепления груза – она не бутафорская.

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

Садиться в машину тоже легко – на передних стойках есть мощные ручки. А ещё в Т9 – черный потолок. Необычно для пикапа! Но практично, учитывая его основное назначение. Материалы отделки – без изысков: пластик твердый, кожзам «резиновый», однако собрано все аккуратно, и даже после жесткого маршрута по бездорожью и грунтовкам ничего не заскрипело.

Регулировки руля по вылету у «Джака» нет, но это не помешало устроиться в удобном кресле (водители ростом до 190 вряд ли будут жаловаться, что нельзя вытянуть обод на себя). А главная претензия к салону в жаркую погоду – отсутствие в сиденьях вентиляции. Скажете, зажрались? Но ведь у «Поэра» она есть!

Сзади смогут усесться двое взрослых – для ног запаса хватает, но им придется смириться с почти вертикальной спинкой дивана. А еще салон T9 оказался неплохо защищен от пыли – за целый день на грунтовках внутрь ее затянуло совсем немного.

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

Классно, что оставили «настоящие» кнопки для управления климатической установкой, они расположены под сенсорным центральным экраном. А вот мультимедийный комплекс не идеален – порой подтормаживает, а сам дисплей не слишком быстро реагирует на касания и отсвечивает на солнце. Но при этом есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

У графического приборного щитка есть две темы оформления, но обе выглядят странно и не слишком информативны. В списке оснащения – беспроводная зарядка, люк в крыше и электроприводы сидений, но из «зимних» опций – только подогрев передних кресел. Про звучание аудиосистемы и говорить не стоит, оно отвратительное. Впрочем, в этом все китайские пикапы едины.

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

JAC T9: как он едет

Перейдем к главному. Двухлитровый турбодизель не поражает воображение своими характеристиками: 163 л.с. и 410 Нм. Хватит ли этого для пикапа массой 2055 кг? Вполне, если не пытаться ставить рекорды скорости. 8-ступенчатый «автомат» расторопен и не путается в передачах, да и управляется JAC T9 на удивление хорошо.

Даже на извилистых серпантинах легко забыть, что едешь на рамном пикапе – выдаёт только непривычно хорошая обзорность, сидишь-то высоко! Но чудес ждать не стоит – после первой сотни на спидометре динамика ощутимо «вянет», а каждый обгон надо рассчитывать с большим запасом.

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

JAC T9 с бензиновым турбомотором – это просто ракета на фоне дизельного! Разница в крутящем моменте невелика – 390 Нм против 410, а вот по мощности он существенно превосходит мотор на «тяжелом» топливе: 224 л.с. вместо 163. Поэтому динамика у такого пикапа – на уровне кроссоверов.

JAC не заявляет официальных цифр разгона до сотни, но мы были настолько удивлены прытью пикапа, что решили замерить хотя бы примерно – секундомером. И получилось менее 11 секунд! Так что на бензиновом T9 гораздо проще обгонять на двухполосках или подниматься в горы. Шума от бензинового двигателя тоже чуть поменьше, а в целом JAC T9 оказался достаточно комфортным, чтобы не устать в нем за целый день. И даже в «пустом» виде плавность хода не заставляет выпрыгнуть из него сразу к мануальному терапевту – да, «корма» чуть прыгает на «лежачих полицейских», но не более того. И только на жестких грунтовках, усеянных камнями, придется напрягать мышцы кора.

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

© JAC

На бездорожье обе версии хороши. Большой клиренс (210 мм), хорошие углы въезда (27 градусов) и съезда (23 градуса) за счет высоко поднятых бамперов. Трансмиссия – типа part-time, с подключаемыми передними колесами, есть понижающий ряд, а задний дифференциал – с блокировкой.

Интересно, что дизельные T9 были на «АТ-шных» шинах Giti. Как нам рассказали представители российского офиса, это не инициатива дилеров, а такими пикапы приходят прямо с китайского завода.

© JAC

© JAC

© JAC

JAC T9: бензин или дизель?

Как показал успех JAC T9 за последние год, многим покупателям достаточно и бензинового двигателя – тем более, часто такие пикапы покупают не для того, чтобы возить грузы, а просто в качестве альтернативы внедорожникам. Открытая платформа накрывается «кунгом» - и вот готов пятиместный автомобиль с огромным багажником и отличной проходимостью. А в случае с T9 – ещё и с хорошей динамикой.

Кстати, JAC может предложить широкий список официальных аксессуаров. В перечень сертифицированного оборудования вошли фаркоп, электровыводы на прицеп, лебедка и площадка для её крепления, а также целый ряд дополнительных опций: грузовая выкатная платформа и поворотные кофры, устанавливаемые в кузов.

© JAC

Дизельный JAC T9 адресован тем, кто планирует использовать пикап в тяжелых условиях или с полной загрузкой, когда важна ровная тяга в широком диапазоне оборотов. К тому же, он немного экономичнее – в среднем на 1,5-2 л/100 км пути.

Но придется доплатить. Дизельный пикап JAC T9 TDi в единственной доступной комплектации Explore стоит 3 749 000 рублей (без учета скидок), что ровно на 100 тысяч дороже машины с бензиновым двигателем.