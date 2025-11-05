Эксперт Зиновьев: Закон о такси обвалит цены на подержанные авто на 40%

Впервые за несколько лет зафиксировано уменьшение стоимости подержанных автомобилей в России, что говорит о замедлении динамики развития этого сегмента. Данную тенденцию отмечает Сергей Зиновьев, аналитик журнала «За рулем», связывая её с началом периода стабилизации на рынке.

Эксперт обращает внимание на то, что традиционный способ обновления автопарка, предполагающий продажу текущей машины и оформление кредита на новую, теряет свою популярность. Причина кроется в значительно возросших процентных ставках по кредитам на автомобили, достигающих в некоторых случаях 26% годовых. Подобная финансовая нагрузка делает покупку новых авто невыгодной, заставляя многих автовладельцев продолжать использовать свои старые машины, что, в свою очередь, сокращает спрос на вторичном рынке. В результате, продавцы вынуждены снижать цены для привлечения покупателей.

Однако, снижение цен не является универсальным. На рынке все еще существуют значительные различия в стоимости разных марок и моделей. Например, цена на трехлетнюю Skoda Octavia иногда оказывается выше, чем у новой, импортированной альтернативными путями, а Toyota Camry десятилетней давности с большим пробегом оценивается в 2,7 миллиона рублей.

По прогнозам Зиновьева, существенные перемены произойдут в начале весны 2026 года, когда вступит в силу закон о локализации такси. Это приведет к массовому выбросу на вторичный рынок подержанных машин, десятков тысяч единиц, у которых истекают лицензии. Эксперт ожидает резкое падение цен, которое может составить 15–20% для относительно свежих автомобилей и до 40% для машин с большим пробегом.

По мнению Зиновьева, отрезок времени с конца зимы до начала весны 2026 года станет наиболее удачным моментом за последние годы для покупки автомобиля с пробегом.

