За сколько «новые русские» покупали «крузаки»: вспоминаем цены
Quto собрал цены престижных иномарок за октябрь 2000 года. «Новыми русскими» называли людей, стремительно сделавших большое состояние после распада СССР. Они носили малиновые пиджаки, массивные золотые цепи, увесистые перстни-печатки. И, конечно, выбирали недешёвые автомобили: «бэхи», «мерины» и прочие «гелики». Такими машинами автосалоны торговали за «условные единицы»: в октябре 2000-го стоимость одной такой по прямому курсу составляла 30,5 рубля.
Понятно, что подавляющее большинство россиян предпочитало машины «попроще»: ВАЗ-2110 за 5050 у.е. (154 000 ₽), Hyundai Accent за 9700 у.е. (295 900 ₽), а главным хитом того времени была узбекская Daewoo Nexia стоимостью 6200 у.е. (189 100 ₽).
На этом фоне Toyota Land Cruiser Prado кажется совершенно неподъёмной покупкой: чтобы стать обладателем «Прадика», требовалось отдать минимум 53 100 у.е. (1 619 600 ₽)! Кстати, дизельная «сотка» стоила дешевле — 52 500 у.е. (1 601 300 ₽).
Не менее престижный по тогдашним меркам Mitsubishi Pajero, оборудованный 3,5-литровой бензиновой «шестёркой» отдачей 208 сил, предлагался официальными дилерами японской марки за сопоставимые 48 800 у.е. (1 488 400 ₽).
А вот чтобы стать обладателем Mercedes-Benz G-класса, были нужны совсем другие деньги, поскольку «пятисотый» стоил 105 000 у.е. (3 202 500 ₽). Кстати, в те времена индексы были «говорящими»: под капотом G500 скрывался 5-литровый мотор…
Другой «пятисотый» — длиннобазный седан S-класса — требовал наличия 120 400 у.е. (3 672 200 ₽). Любопытно, что флагманский BMW 750i AL можно было приобрести за 122 500 у.е. (3 736 300 ₽), а Audi A8 4.2 quattro — за 103 900 у.е. (3 169 000 ₽).
За другую легенду девяностых-нулевых — Jeep Grand Cherokee («широкий») — дилеры просили 48 000 у.е. (1 467 100 ₽). Для сравнения, цена Chevrolet Tahoe («гроб») составляла 54 000 у.е. (1 647 000 ₽), а Nissan Patrol («патруль») — 46 500 у.е. (1 418 300 ₽).
Но это — новые автомобили, которые могли себе позволить только избранные: даже «новые русские» не брезговали подержанными машинами, так как они обходились существенно дешевле — сейчас такой разницы нет…
Скажем, в 2000-м стоимость Jeep Grand Cherokee 1997 года выпуска варьировалась от 17 000 до 19 000 у.е. (от 518 500 до 579 500 ₽). Это втрое выгоднее, чем покупать «нулёвый» вариант! И «трёхлетки» пользовались хорошим спросом.
Для справки, квадратный метр жилья на первичном рынке тогда стоил 8046 ₽, а на вторичном — 5910 ₽. Но за московский «квадрат» платили 15−16 тысяч «целковых». Так что цена новой машины была равна цене хорошей квартиры...