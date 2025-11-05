Эксперт рассказал, чем грозит покупка автомобиля с пробегом на заказ

Директор отдела маркетинга Jorden Евгений Курбаков (экспортер и производителей автозапчастей) рассказал "Российской газете", чего стоит опасаться, покупая машину с пробегом на заказ.

© Российская Газета

Когда речь заходит про перегон автомобилей, сразу на ум приходят видео из соцсетей, в которых буквально кричат, что покупка японских и корейских машин один из лучших способов получить достойное средство передвижения и сэкономить деньги. И действительно, это направление стало особенно востребованным как раз благодаря низким ценам на машины с меньшим пробегом, чем на внутреннем рынке РФ, причем в более богатых комплектациях. Само состояние автомобилей зачастую близко к тому, что мы, в России, называем "с салона". Все дело в восточной культуре ухода за личным автомобилем и отсутствием агрессивных реагентов, разъедающих лак и краску.

Схема работы рынка перегона автомобилей часто выглядит следующим образом: компании или индивидуальные предприниматели участвуют в аукционах в Японии или Корее, выигрывая автомобили по наибольшей предложенной цене. После этого машины отправляются во Владивосток, где проходят таможенные процедуры, а затем либо передаются клиенту, либо транспортируются в другие регионы России на автовозах. Такие схемы позволяют получить автомобили по гораздо более выгодным ценам, чем на внутреннем рынке, с богатой комплектацией и меньшим пробегом, что делает этот процесс привлекательным для покупателей, несмотря на растущий утилизационный сбор.

Тем не менее, несмотря на популярность и доступность услуг, важно помнить, что рынок, к сожалению, не застрахован от мошенников. В последнее время участились случаи, когда дельцы, используя Telegram, предлагают услуги по перегону авто с заманчивыми условиями и короткими сроками доставки. В таких схемах мошенники требуют оплату исключительно криптовалютой, что должно насторожить потенциальных клиентов. Их цель - получить деньги за якобы приобретенные автомобили, не имея намерения выполнить свою часть обязательств.

Доверяйте лишь тем компаниям, которые имеют историю на рынке и хорошую репутацию. Важным сопутствующим индикатором будет медийность: если компания активно ведет соцсети, публикует отчёты о сделках или видео-обзоры с проверками автомобилей, это хороший знак. Популярные перегонщики часто делятся подробной информацией о процессе покупки и транспортировки авто, что добавляет прозрачности и доверия. Также стоит обратить внимание на наличие офисов, где можно лично выбрать автомобиль с менеджером, а не общаться только по телефону или через мессенджеры.

Если же вам предлагают оплатить услуги в криптовалюте или на личный счет, это явный повод для отказа. В таких случаях лучше отказаться от сотрудничества, поскольку это может быть признаком мошенничества.

Важно правильно провести "приемку" автомобиля: независимо от того, забираете ли вы его лично, всегда рекомендуется нанять профессионального осмотрщика, который проверит соответствие авто с оценочным листом (он идет к каждому импортируемому авто с аукциона) и VIN-номером. Также избегайте желания сэкономить на перевозке автомобиля в город назначения. Предпочтительным вариантом будет автовоз - доставка до Москвы обойдется в 150 тысяч рублей. Это разумное решение, если брать в расчет, что самостоятельный перегон автомобилей всегда сопряжен с рисками, в том числе с повреждением лакокрасочного покрытия (ЛКП), особенно на длительных маршрутах, - отметил специалист.