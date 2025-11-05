Эксперт Ракитин: повышение утильсбора не отразится на потреблении бензина в РФ

© Московский Комсомолец

Автомобильный эксперт Максим Ракитин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, отразится ли повышение утилизационного сбора в России на уровне потребления бензина.

По словам Ракитина, утильсбор направлен, в частности, против последователей гибридов, которые по сути не расходуют топливо. К тому же собеседник издания обратил внимание на то, что у них очень маленький расход против двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Кроме того, эксперт напомнил, что льготный коэффициент для автомобилей, мощность двигателя которых не превышает 160 л.с., сохраняется.

Исходя из этого, как заметил Ракитин, повышение утильсбора никак не повлияет на потребление бензина в стране, а лишь скажется на стоимость привоза автомобиля. Он указал, что никогда в истории России подорожание машин не приводило к снижению потребления топлива. Эксперт добавил, что топливо потребляется стабильно много, поэтому здесь нет прямой корреляции.