Почему лучше продать машину после 150 000 км пробега

Многие автолюбители считают, что после достижения пробега в 150 тысяч километров автомобиль начинает требовать дорогостоящего ремонта и становится менее практичным в эксплуатации. Этот миф давно укоренился в сознании российских водителей, но насколько он соответствует действительности? Эту тему обсудил один перекупщик в разговоре с журналистами.

© Южный автомобиль

Происхождение этого убеждения давно утратило точные очертания, и сейчас его сложно однозначно опровергнуть или подтвердить. Тем не менее, в российских автопарках можно встретить множество машин с пробегом свыше 200 тысяч километров, которые продолжают исправно работать.

Считается, что «поворотным» рубежом является именно 150 тысяч километров — «черта», после которой начинаются частые поломки, а содержание и ремонт автомобиля становятся дорогостоящими. Производители нередко советуют проводить более трудоемкое профилактическое обслуживание именно при достижении этого пробега, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.

Следует также учитывать, что цены на обслуживание в официальных сервисах заметно выросли. Крупные ремонты, такие как замена коробки передач или двигателя, обходятся очень дорого, поэтому многие владельцы предпочитают продавать автомобиль до наступления этого «критического» рубежа, чтобы избежать больших затрат.

При этом автомобили популярных марок, таких как Toyota, Kia, Hyundai или Mazda, обычно проходят более 100 тысяч километров без серьезных поломок, что подтверждает их высокую надежность при регулярном обслуживании. Тем не менее, после 150 тысяч километров многие владельцы решают продать машину, пока она ещё не требует крупных вложений, и приобрести новую, которая не принесет хлопот.