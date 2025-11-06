На аукционе Mecum появился редкий 2001 Predator Custom Coupe

В 2025 году на аукционе Mecum в Далласе появится редкий и весьма любопытный автомобиль — 2001 Predator Custom Coupe.

© Carakoom

Это не просто очередная реплика под легендарный Lamborghini Countach, а полноценный кастом-проект, выполненный с использованием гоночных компонентов и почти без компромиссов по качеству сборки.

Автомобиль построен на гоночном шасси Lola, что уже само по себе говорит о серьёзной инженерной работе.

Кузов выполнен в стиле BDS Predator Countach, но под внешностью итальянского суперкара скрыта американская техника: под капотом стоит 5,7-литровый двигатель LS1 V8, сочетающийся с пятиступенчатой трансмиссией ZF 5 DS-25.

С момента завершения постройки автомобиль проехал всего 70 километров, что делает его фактически новым.

В отличие от большинства «кит-каров», Predator Custom Coupe оснащён всем необходимым для комфортной эксплуатации: кондиционером, гидроусилителем руля, усиленными тормозами, а также спортивными ковшеобразными сиденьями с ремнями MOMO.

Интерьер оформлен в серых тонах, а кузов окрашен в ярко-красный цвет, подчёркивающий агрессивные линии. Завершают образ разноширокие колёса «а-ля Alfa Romeo»

Этот автомобиль — пример того, как энтузиасты начала 2000-х пытались объединить эстетику классических суперкаров и надёжность американской механики.