Названы главные пожиратели бензина в вашей машине

Эксперты рассказали, что часто причина большого расхода топлива кроется в мелочах

Цены на заправках бьют рекорды, заставляя водителей с тоской смотреть на стрелку указателя уровня топлива.

Многие уверены, что виной всему – большой пробег или возраст автомобиля. Однако часто причина повышенного расхода кроется в мелочах, которые мы просто не замечаем в повседневной эксплуатации, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Одним из главных «пожирателей» бензина является агрессивный стиль вождения. Резкие старты со светофора и такое же торможение перед пешеходным переходом заставляют двигатель работать на износ, увеличивая расход на четверть. Гораздо эффективнее придерживаться плавной манеры езды, позволяя автомобилю постепенно набирать скорость и заранее сбрасывать ее перед препятствиями.

Не стоит сбрасывать со счетов и техническое состояние машины. Такие мелочи, как слегка спущенные шины или давно не менявшийся воздушный фильтр, потихоньку, но верно заставляют вас чаще заезжать на заправку.

Отдельно стоит упомянуть комфорт, за который мы платим лишними литрами. Кондиционер, работающий на полную мощность в летний зной, может увеличить расход на 10%, а постоянное использование обогрева сидений и стекол зимой также вносит свою лепту. Даже мощная аудиосистема с сабвуфером создает дополнительную нагрузку на генератор, который, в свою очередь, отбирает мощность у двигателя.