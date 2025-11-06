Названы пять причин рекордного роста продаж авто в России

В октябре 2025 года в России было продано 166 тыс. новых легковых автомобилей, что на 35% больше ,чем сентябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Причинами роста рынка стал отложенный спрос и готовящиеся изменения в расчете утилизационного сбора.

«Выстрелила сжатая пружина отложенного спроса, накопленного за предыдущие месяцы года. «Спусковым крючком» также стал новый утильсбор, вступающий в силу с 1 декабря. Потенциала этой пружины должно хватить и на ноябрь», — сказал Целиков.

Кроме того, на рост спроса на автомобили повлияло то, что цены на автомобили пошли вверх и заработал принцип «покупай сегодня, завтра будет дороже», отметил эксперт.

Также люди начали покупать автомобили из-за того, что банковские вклады уже не имеют прежней доходности. Еще одна причина — россияне осознали реальность и то, что им на чем-то надо передвигаться.

До этого сообщалось, что Минпромторг решил отсрочить введение новых правил расчета утилизационного сбора на иномарки с моторами мощностью выше 160 л.с. Изменения вступят в силу через месяц — 1 декабря. Таким образом ведомство дало шанс не доплачивать огромные суммы россиянам, которые не успевают привезти иномарки. Эксперты убеждены, что решение о повышении ставок было ошибочным и обойдется бюджету России в 300 млрд рублей, которые страна будет ежегодно терять от импорта иномарок.

