Автомобиль повредили на мойке: что делать?
Эксперт Акулова: при повреждении авто на мойке нужно зафиксировать любые дефекты
Автовладельцы нередко сталкиваются с неприятностью, когда автомобиль повреждается во время посещения автомойки. Причины повреждения могут быть разными: царапины, сколы краски, вмятины.
Чтобы защитить свои права и минимизировать последствия инцидента, важно правильно действовать сразу же после обнаружения повреждений, отмечает проектный менеджер компании «Передовые Платежные Решения» Светлана Акулова.
Комментарий эксперта
Светлана Акулова, проектный менеджер компании «Передовые Платежные Решения»:
– Первым делом нужно зафиксировать факт повреждения автомобиля непосредственно на месте происшествия. Необходимо внимательно осмотреть автомобиль, зафиксировать любые дефекты, появившиеся после мойки. Сделайте фотографии всех обнаруженных дефектов с разных ракурсов, включая общие планы места происшествия. Снимите короткое видео поврежденного участка. Попросите сотрудников автомойки составить акт осмотра транспортного средства, подробно описать характер повреждений и подписать документ всеми участниками. Это поможет вам доказать вину работников мойки в суде или при досудебном урегулировании спора.
Также необходимо обратиться к руководству автомойки с требованием возмещения ущерба, предъявив доказательства наличия повреждений, отмечает специалист.
При отказе руководства компенсировать ущерб целесообразно провести независимую экспертизу состояния автомобиля. Эксперт сможет объективно оценить степень повреждений и стоимость восстановительных работ. Полученный отчет станет важным доказательством вашей правоты в споре с руководством автомойки или судебном разбирательстве.
Необходимо подготовить письменную претензию, адресованную владельцу автомойки. Документ должен содержать всю информацию:
Претензия отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении или передается лично под подпись ответственному лицу.
Если претензия осталась без ответа, остается единственный способ защиты ваших законных интересов — подача искового заявления в суд.
Чтобы избежать неприятных ситуаций при посещении автомоек, выбирайте проверенные автомойки с положительными отзывами клиентов.
