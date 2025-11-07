Автомобиль повредили на мойке: что делать?

Эксперт Акулова: при повреждении авто на мойке нужно зафиксировать любые дефекты

Автовладельцы нередко сталкиваются с неприятностью, когда автомобиль повреждается во время посещения автомойки. Причины повреждения могут быть разными: царапины, сколы краски, вмятины.

Чтобы защитить свои права и минимизировать последствия инцидента, важно правильно действовать сразу же после обнаружения повреждений, отмечает проектный менеджер компании «Передовые Платежные Решения» Светлана Акулова.

Комментарий эксперта

Светлана Акулова, проектный менеджер компании «Передовые Платежные Решения»:

– Первым делом нужно зафиксировать факт повреждения автомобиля непосредственно на месте происшествия. Необходимо внимательно осмотреть автомобиль, зафиксировать любые дефекты, появившиеся после мойки. Сделайте фотографии всех обнаруженных дефектов с разных ракурсов, включая общие планы места происшествия. Снимите короткое видео поврежденного участка. Попросите сотрудников автомойки составить акт осмотра транспортного средства, подробно описать характер повреждений и подписать документ всеми участниками. Это поможет вам доказать вину работников мойки в суде или при досудебном урегулировании спора.

Также необходимо обратиться к руководству автомойки с требованием возмещения ущерба, предъявив доказательства наличия повреждений, отмечает специалист.

При отказе руководства компенсировать ущерб целесообразно провести независимую экспертизу состояния автомобиля. Эксперт сможет объективно оценить степень повреждений и стоимость восстановительных работ. Полученный отчет станет важным доказательством вашей правоты в споре с руководством автомойки или судебном разбирательстве.

Необходимо подготовить письменную претензию, адресованную владельцу автомойки. Документ должен содержать всю информацию:

Претензия отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении или передается лично под подпись ответственному лицу.

Если претензия осталась без ответа, остается единственный способ защиты ваших законных интересов — подача искового заявления в суд.

Чтобы избежать неприятных ситуаций при посещении автомоек, выбирайте проверенные автомойки с положительными отзывами клиентов.

