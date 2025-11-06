Водителям напомнили о штрафе за обрызгивание пешеходов из луж

Водителей могут обязать выплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей за намеренное обрызгивание пешеходов из луж. Об этом заявила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы Людмила Айвар в беседе с изданием "Абзац".

© портал мэра и правительства Москвы

Административная ответственность грозит в случае, если водитель специально направил машину в лужу и обрызгал пешехода, не обращая внимания на погодные и дорожные условия. Как пояснила эксперт, такие действия квалифицируются как нарушение пункта 10.1 ПДД, требующего выбирать скорость и манеру вождения с учетом обстановки.

"В этом случае возможно применение статьи 12.30 КоАП РФ "Нарушение ПДД, повлекшее создание помех пешеходам", предусматривающей штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей", – уточнила Айвар.

При этом, если водитель сопровождал свои действия оскорблениями, жестами или насмешками, его поведение подпадает под одноименную статью 5.61 КоАП РФ, взыскание по которой достигает 3 тысяч рублей. Если же действия автовладельца носили явно хулиганский характер и сопровождались нарушением общественного порядка, продолжила эксперт, возможно применение статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Чтобы доказать нарушение и умысел водителя, потребуются видеозаписи с регистратора или камер наблюдения, показания свидетелей и заявление в ГИБДД, в котором будут указаны дата, время, место происшествия и госномера автомобиля, заключила Айвар.

Ранее в Госдуме напомнили о штрафах за неправильно поставленную зимнюю резину. В частности, взыскание могут назначить, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 миллиметров или если на одну ось установлены летние и зимние шины.

Депутаты подчеркнули, что требования к покрышкам закреплены в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. За несоблюдение этих правил автовладельцев могут штрафовать на 500 рублей.