В Maserati показали спорткар для экстренных служб Италии

Компания Stellantis представила два автомобиля, специально подготовленных для службы карабинеров в Италии. Речь о спорткаре Maserati MCPura и автомобиле Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, которые дополнительно оборудованы для экстренной транспортировки органов и крови.

© Чемпионат.com

Спорткар Maserati MCPura был представлен в июле 2025 года и представляет собой обновлённый вариант Maserati MC20. Автомобиль оснащаётся тем же трёхлитровым двигателем Nettuno М6 с двойным турбонаддувом. При мощности в 463 кВт (630 л. с.) MCPura разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и в кузове купе способен развивать 325 км/ч.

Это уже не первый проект компании Stellantis для итальянских экстренных служб. Так, сотрудничество Alfa Romeo со службой карабинеров началось ещё в 1951 году, в течение которых марка регулярно поставляла специальные переоборудованные машины.

Презентация автомобилей состоялась в Риме в присутствии главы службы карабинеров Сальваторе Луонго. Отмечается, что переданные Maserati MCPura и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio являются не только символом производительности и стиля, но также надёжным инструментом для выполнения жизненно важных задач.