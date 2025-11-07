Как избежать замерзания дворников и форсунок

Когда​‍​‌‍​‍‌ на улице холодно, одной из частых проблем, с которой водители сталкиваются, становятся обледеневшие дворники и форсунки омывателя. Автор канала «Автовыбор» пишет о том, что зимний режим, предусмотренный во многих современных автомобилях, помогает в решении этой проблемы. Эта полезная функция дает возможность изменить щетки стеклоочистителя из стандартного положения и расположить их в зоне обдува печкой, чтобы можно было их отогреть. В зависимости от марки автомобиля можно по-разному активировать зимний режим. Для некоторых моделей достаточно вручную потянуть дворники вверх вдоль стекла, для других надо выполнить определенные операции подрулевым рычагом или через настройки бортового компьютера. Что касается форсунок омывателя, то многие веерные можно перевести в струйный режим, если провернуть регулировочный винт на 180 градусов — для того, чтобы было больше давление и легче можно было пробивать лед. Прежде, чем использовать эти функции, рекомендуется проверить их по руководству по эксплуатации именно для вашего автомобиля, чтобы быть уверенным в правильности настройки для работы в зимних ​‍​‌‍​‍‌условиях. Ранее «ГлагоL» рассказывал, почему всегда нужно дуть в трубочку по требованию инспектора ГИБДД и не бояться этого. Инспектору бессмысленно подделывать показания, потому что протокол он может составить только в случае, когда вы лично согласились с этим результатом.

