Авто.ру объяснил, как составить «продающее» объявление автомобиля. Максим Манаенков, руководитель группы по работе с профессиональными продавцами Авто.ру, рассказал читателям Quto, как продавцам создать привлекательное и продающее объявление. Советы помогут сэкономить время на размещении и быстрее находить покупателей.

© Quto.ru

Свет, камера, продажа: идеальные фото для объявления

Первое, на что обращает внимание покупатель, — это, конечно, фотографии автомобиля. Именно «обложка» объявления во многом влияет на привлекательность. Базовые правила для удачных фотографий: высота камеры — примерно 1,2–1,5 метра от земли, а от автомобиля лучше отойти на три-четыре шага, чтобы избежать искажений.

Если вы снимаете без штатива, следите за тем, чтобы линия горизонта в кадре была ровной. Чем больше фото, тем больше доверия вызывает объявление. Самые удачные фотографии должны быть в первых 2-3 кадрах. Идеальный фоторяд должен включать: - передние левый и правый углы; - вид спереди с капотом; - открытый капот с двигателем; - фары; - задние левый и правый углы; - багажник в закрытом и открытом состоянии, включая углубление для запасного колеса; - вид на правую и левую стороны автомобиля; - детальные съемки дверных проемов со стороны водителя и пассажира; - задний ряд сидений с обеих сторон; - приборную панель; - центральную консоль; - область коробки переключения передач; - шины и диски.

© Hyundai

Важно не увлекаться ретушью снимков. Во-первых, чрезмерная обработка часто заметна, что сразу вызывает сомнения в честности объявления и снижает вероятность отклика. Во-вторых, все скрытые недостатки кузова или салона неизбежно проявятся при личной встрече. Такое несоответствие между фотографиями и реальностью заставляет клиента отнестись к сделке с двойной настороженностью или отказаться от неё вовсе.

Не лишним будет напомнить, что фотографировать машину нужно в хорошо освещенном месте, желательно при естественном свете. Фотографии на закатном солнце смотрятся очень эффектно, но важно поймать момент, когда освещения будет достаточно.

Также, стоит продумать и локацию для съемки — например, машина на фоне старого дома с граффити проиграет такой же на современной чистой парковке или в благоустроенном дворе новостройки. И, конечно, машина должна быть чистой — как снаружи, так и внутри!

© Hyundai

Цепляем взгляд: что написать в заголовке

Укажите не только марку, модель и год, но и ключевые преимущества — редкая опция, один владелец, обслуживание у официального дилера, отсутствие ДТП, максимальная комплектация и т. п. Например, «Kia Sportage 2019, 2.0 AT, 1 владелец, сервис у дилера, без ДТП».

Если есть «фишка» — укажите это: редкий цвет кузова, крутая акустика, свежие шины, полный комплект ключей, установленное дорогое ГБО, новый двигатель — смело указывайте прямо в заголовке, если позволяет лимит знаков. Не перегружайте заголовки символами, не используйте сленг или сокращения, которые могут быть непонятны покупателю.

Грамотно составленный заголовок увеличит процент тех, кто перейдет к просмотру вашего объявления, а значит — ускорит продажу. Не бойтесь быть конкретным, акцентируйте внимание на важных деталях именно для вашей целевой аудитории.

© Ford

Описание, которому верят: продающий текст без мифов

По данным аналитиков Авто.ру, объявления с текстом, созданным при помощи ИИ, пользователи открывают и изучают на 16% чаще, чем объявления с описаниями «вручную».

На некоторых популярных онлайн-платформах можно воспользоваться ресурсами ИИ, где он уже встроен в процесс публикации объявления. За считанные секунды, опираясь на технические характеристики автомобиля, ИИ предлагает готовое описание, органично подсвечивая его преимущества. Продавцу лишь останется дополнить текст информацией об особенностях эксплуатации. И даже здесь ИИ может помочь — проверить написанное на ошибки.

Однако продающее описание можно написать и самостоятельно. Какие детали стоит отметить: - недавнее ТО, обновления по автомобилю; - готовность к проверкам (техническая, юридическая); - особенности комплектации (количество ключей, доп. оборудование, сервисная книга); - настоящее состояние (без преувеличений и «слов-пустышек»); - грамотность — обязательна, а ошибки в тексте снижают доверие покупателей к продавцу.

© АвтоВАЗ

Как и в случае с фотографиями, ключевая информация об автомобиле должна быть в 2-3 первых строках. Не поймаете внимание покупателя на этом этапе — дальше он читать не станет.

Наряду с описанием сильных сторон авто, важно рассказать и про недостатки. Если вы честно напишете, например: «По кузову есть скол на крыле — видно на фото», вы снизите настороженность покупателя и выстроите хорошую базу для дальнейшего общения.

Публикуем вовремя

По данным Авто.ру, «прайм-тайм» по просмотрам объявлений у пользователей сервиса — вечером с 19:00 до 22:00. Чаще всего смотрят объявления по воскресеньям. При этом звонят по объявлениям чаще в будние дни, а просматривают номера телефонов — с 11:00 до 17:00. Стоит учесть эти вводные, чтобы ваше объявление увидело как можно больше потенциальных покупателей.

Выстраиваем доверие к продавцу

После изучения объявления наступает очередь проверки продавца. Открытый профиль (когда покупателю с самого начала понятно, что продавец не частное лицо) для профессионального перекупщика — это рабочий инструмент, повышающий продажи. В нем покупатель может найти историю продавца, его рейтинг и отзывы от предыдущих клиентов. Это укрепляет доверие еще до первого звонка.

© Toyota

Важно следить за наполнением и актуальностью информации профиля, а также за знаками отличия, по которым покупатель может понять, что с вами безопасно иметь дело. И помните: - обратная связь — показатель вашей открытости и надежности: положительные отзывы укрепляют репутацию, но работа с критикой иногда даже важнее; - отвечайте на каждый отзыв вежливо и по существу — как положительный, так и негативный: благодарите за обратную связь: это подчеркнет ваш профессионализм; - не вступайте в споры, отвечайте не негатив вежливо, просто и понятно; - мотивируйте покупателей оставлять отзывы о вас на вашем профиле — это вклад в репутацию, которая приведет новых клиентов.

Таким образом, чтобы объявление было действительно продающим, работа не ограничивается только фотографиями конкретного авто и его описанием. Важно проводить комплексную и регулярную работу, направленную, в том числе, на репутацию и рост доверия к продавцу. Так можно выделить свои предложения на фоне остальных, повысить конверсию, а значит — и поднять продажи.