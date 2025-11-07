Какие иномарки выгоднее страховать сейчас

Рост цен на запчасти и уход иностранных брендов с российского рынка изменили структуру страховых выплат и сроки ремонта автомобилей. Сейчас ситуация стабилизировалась, но различия между брендами остаются заметными, пишет "Автостат" со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.

© Российская Газета

По данным "РЕСО-Гарантия", доля случаев, когда ремонт автомобилей ушедших брендов невозможен и производится денежная выплата, не превышает 3-4%. При этом по маркам Peugeot и Honda задержки и сложности с поставками деталей встречаются чаще.

Основные причины проблем и иногда отказов в страховании: длительные сроки поставок запчастей и отсутствие технической документации для машин, произведенных для других рынков.

В компании "Росгосстрах" уточняют, что сроки поставки оригинальных деталей для "ушедших" брендов могут составлять от одного до шести месяцев. Особенно сложными остаются заказы для премиальных моделей. В то же время запчасти для популярных массовых моделей вроде Kia Rio или Toyota Camry доступны на складах, а ремонт проводится в обычные сроки.

Китайские бренды: растущий рынок и новые риски

Для китайских автомобилей основные сложности связаны с дефицитом деталей, особенно по маркам, поставляемым через параллельный импорт. Однако у официально представленных брендов - Haval, Chery, Geely, GAC, Changan - ситуация заметно лучше: по данным дилеров, 70-80% запчастей находятся на центральных складах в России.

При этом эксперты отмечают постепенное улучшение процессов: по словам представителей "Росгосстраха", бренды с локальной сборкой (в частности, Haval) обеспечивают поставки в течение нескольких дней.

Однако молодые китайские марки и электромобили по-прежнему представляют трудности для страховщиков из-за отсутствия каталогов запчастей, сроков поставки запчастей и по этим причинам - сложностей в оценке стоимости ремонта.

Контрафакт и подделки

По данным группы компаний "Автодом", одной из самых серьезных проблем 2025 года остаются контрафактные запчасти, включая электронные блоки и элементы систем безопасности. Это увеличивает риски и стоимость ремонта.

Цены на страховку

Стоимость полисов каско на автомобили китайских брендов и на машины "ушедших" марок в среднем сопоставима. По массовым моделям европейских и японских брендов страхование зачастую обходится даже дешевле, чем для китайских аналогов.

При этом средний чек ремонта автомобилей премиальных марок - Mercedes-Benz, BMW, Audi - остается значительно выше.

Прогноз

По оценке экспертов, в ближайшее время ситуация на рынке автострахования не предвидится серьезных изменений. Основными факторами, влияющими на сроки и стоимость ремонта, останутся логистика, развитие складской инфраструктуры и доступность оригинальных запчастей.