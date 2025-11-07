Почему не производят авто из «нержавейки»

Минусов гораздо больше…

Нержавеющая сталь, разработанная в начале прошлого века, привлекла внимание инженеров благодаря своей устойчивости к коррозии. Широко использовать новый материал стали лишь к концу 20-х годов, преимущественно в Штатах. В 1936 году был представлен прототип авто на основе модели Ford Deluxe Tudor с кузовом, выполненным из нержавеющей стали.

Всего было создано шесть подобных авто, в каждом из которых использовалась «нержавейка». Автомобили проехали по США более 200 тыс. миль каждый. Однако штамповочное оборудование, не рассчитанное на этот материал, часто ломалось, что приводило к перебоям в производстве.

Интересным, но немногочисленным вариантом также оказался знаменитый DeLorean DMC 12 1981 года. Этот автомобиль с кузовом из нержавеющей стали прославился в фильме «Назад в будущее», где использовался в качестве машины времени.

Эти автомобили не предназначались для массового производства, но они показали, что «нержавейка» может обеспечить долговечность и устойчивость к коррозии, хотя и с рядом ограничений. Последняя, как известно, одна из основных проблем, с которой сталкиваются любые автомобилисты.

Причем ржавчина появляется не только там, где её сразу видно. Она может «хозяйничать» в скрытых полостях и буквально за несколько месяцев превратить часть автомобиля в сквозное отверстие. После этого, как заверяют специалисты, вернуть машине заводское состояние практически невозможно.

Нержавеющая сталь прочнее и жестче обычной, поэтому придать ей аэродинамичную форму не получится даже с применением передовых технологий. При этом масса кузова окажется очень большой, что потребует увеличения мощности силовой установки, а также установки высокоэффективной тормозной системы.

Помимо этого, нержавеющую сталь значительно сложнее окрашивать, покрытие в свою очередь будет держаться хуже. Повредив такую поверхность, убрать дефект впоследствии окажется сложно – будет хорошо видна даже небольшая царапина. В общем, минусов, как сами видите, уважаемые читатели, весьма немало.

«С экономической точки зрения намного проще и выгоднее качественная оцинковка кузова. Да, она не сделает его вечным, но производители и не ставят такую задачу. Автомобили устаревают, появляются новые технологии. Компаниям нужно зарабатывать – именно поэтому обычная сталь все также остается оптимальным решением», - поясняет автор специализированного интернет-блога «Автовыбор».

Во всем виноват хром?

Нельзя, конечно, утверждать, что современные производители автомобилей вовсе не используют «нержавейку». Наиболее заметным обратным примером последних лет стало авто Tesla Cybertruck, запущенное в ограниченное производство в 2023 году.

Его кузов изготовлен из нержавеющего сплава Exoskeleton, разработанного компанией американского миллиардера Илона Маска для обеспечения высокой прочности и устойчивости к повреждениям. Сам же он не раз подчеркивал, что этот материал способен выдерживать даже удары кувалдой.

По мнению Маска, стальное авто способно выдержать тяжелый удар

Однако Cybertruck, по-прежнему, остается «нишевым» продуктом, ориентированным на определенную аудиторию. Его популярность среди автолюбителей ограничивают высокая стоимость, сложности с массовым производством и специфический угловатый дизайн. Кроме того, производство Cybertruck столкнулось с задержками из-за сложностей обработки нержавеющей стали.

По мнению автора вышеназванного блога, одна из ключевых причин, почему «нержавейка» не используется массово, - ограниченная доступность хрома (основного легирующего элемента). Этот «товарищ» из таблицы Менделеева весьма востребован в разных отраслях – от строительной до медицинской. Ощутимая конкуренция делает хром дефицитным и дорогим ресурсом, что еще больше ограничивает его использование в массовом автопроизводстве.

Так, по оценкам Геологической службы США, мировая добыча хромовой руды в последние несколько лет составляла около 41 млн тонн (после переработки - 1,8-2 млн тонн металлического хрома). Если предположить, что на один автомобиль из нержавеющей стали требуется около 200 кг хрома, то его мировая добыча покрывает производство примерно 10 млн автомобилей.

Хрома недостаточно для массового производства «стальных» авто

Для сравнения: Toyota Group в 2023 году продала около 10,5 млн автомобилей, а мировой рынок легковых автомобилей составляет около 80 млн единиц в год. Это значит, что даже если весь добытый хром направить исключительно на автопром, его хватит только на 12-15% от общего объема производства автомобилей.

Современные автопроизводители используют высокопрочные стали и алюминиевые сплавы, которые обеспечивают баланс между прочностью, весом и стоимостью. Эти материалы также хорошо поддаются антикоррозийной обработке.

Оцинковка кузова или нанесение защитных покрытий позволяют добиться высокой устойчивости к ржавчине без значительного увеличения затрат. Поэтому необходимость в использовании нержавеющей стали просто отпадает. Хотя, повторимся, она может использоваться в «нишевых» или премиальных моделях. Для массового рынка более выгодны другие материалы.