В каких регионах РФ используют самые вредные реагенты

Эксперт Антонова рассказала, какие реагенты используют коммунальщики. Сразу раскроем главный секрет: в настоящее время одни регионы нашей страны продолжают использовать техническую соль (галит), фрикционные материалы (песок, щебень, гранитную и мраморную крошку) и их смеси, а другие активно переходят на современные многокомпонентные составы.

© Quto.ru

Техническая соль (галит)

Галит почти на 95% состоит из хлорида натрия, а оставшаяся часть — примеси различных металлов и грязь. Этот однокомпонентный материал крайне агрессивен к бетонным и металлическим сооружениям, токсичен для воды, растений и почвы.

Кроме того, он перестает растворяться и плавить лед при температуре ниже -12 градусов, а при обильных снегопадах, низкой интенсивности движения транспорта или в условиях резкого похолодания может и вовсе может стать причиной повторного обледенения. Для расширения диапазона применения, галит смешивают с песком.

Песко-соляная смесь

Песко-соляная смесь (ПСС) — низкоэффективный материл. Он не подходит для превентивной обработки дорожных поверхностей — используется только через 40 минут после начала снегопада. Это означает, что с ПСС нельзя предотвратить гололед при переходах через 0 градусов, ледяном дожде и прочих погодных явлениях, которые подразумевают образование льда.

Помимо этого, при интенсивном движении через час после обработки дорог ПСС на них остается всего 30% песка (остальное оседает на обочинах и газонах), то есть потребуется повторная обработка поверхностей. Пескосоль также способствует накоплению грязи — коричневую песчано-снежную кашу порой дорожные службы не убирают по несколько часов, а иногда и суток, вызывая недовольство водителей и пешеходов.

Весной же возникают дополнительные расходы на уборку песка и прочистку ливневок после применения ПСС, так как песок не растворяется и остается на дорогах и улицах до тех пор, пока дорожные службы его не утилизируют.

Устаревшие ПГМ все еще применяют не только на региональных дорогах, но и дорогах федерального значения. В качестве примера эксперт приводит Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск.

© Алексей Майшев / РИА Новости

Мраморная крошка

Мраморную крошку используют как самостоятельное противогололедное средство, так и в составе комбинированных ПГМ. Основная задача этого материала — повышение сцепных качеств с дорогой за счет создания дополнительной шероховатости в пешеходных зонах, на подъемах, и особенно при очень низких температурах (до -35 градусов).

По технологии применения мраморная крошка, как и любой другой противогололедный материал, должна быть убрана после обработки поверхностей и утилизирована вместе со снегом. В целом это экологичный, безопасный материал, который не портит автомобили, не создает пыль при весенней уборке.

Современные ПГР

Современные многокомпонентные реагенты состоят из различных видов природных солей с ингибиторами коррозии. Они используются превентивно — именно обработка дорожного полотна до перехода через «ноль» предупреждает налипание снега и образование опасной наледи.

ПГР действуют при температурах до -30 градусов, их расход в 5−8 раз меньше расхода ПСС, а коррозийная активность — на уровне водопроводной воды, что минимизирует воздействие на металл и асфальтобетон. Современные реагенты уже используют для обработки дорог в Москве, Екатеринбурге, Перми, Казани, Тюмени.

По статистике ГИБДД, причиной каждой второй аварии, произошедшей зимой, является колея или гололед. Доказано Финансовым Университетом при Правительстве РФ, что при применении современных противогололедных средств, количество ДТП в зимний период снижается в среднем на 25%, а число травмированных пешеходов — в 2−3 раза.

© Евгений Биятов / РИА Новости

Как влияют на кузова автомобилей?

Как отмечает эксперт, галит агрессивно воздействует на металл. При несоблюдении норм расхода в лужах на дорогах может увеличиваться концентрация солей, что в свою очередь приведет к помутнению алюминия на дисках.

«Про разницу влияния современных ПГМ и галита на кузов автомобиля могу сказать из личного опыта по своему автомобилю. Переехав жить из Москвы за город, после двух сезонов мне пришлось полностью перекрашивать автомобиль и проводить дополнительную обработку днища», — отметила Антонова.

Песок и мелкий камень портят внешний вид автомобилей — они отскакивают из-под колес в соседние машины, разбивая стекла и повреждая лакокрасочное покрытие, оставляя царапины и сколы на кузове.

Чистые хлориды кальция и магния (бишофит) вызывают «липкую» грязь и оставляют на машинах «пленку», которая способствует появлению ржавчины и значительно ухудшает сцепление колес с дорогой.

При использовании мраморной крошки минимизирован риск появления царапин, сколов на транспортных средствах.

Коррозийная активность хлоридов в составе современных ПГР минимизирована за счет ингибиторов и формиата натрия — биоразлагаемой соли. Всего 5% специальных добавок в ПГМ достаточно для достижения эффекта, что отвечает требованиям ГОСТ Р 58 427 «Материалы противогололедные для применения в населенных пунктах. Технические требования», а также снижается экологическая нагрузка на придорожные почвы и растения.

В целом же каждый автомобилист должен следить за своим транспортным средством: незамедлительно устранять любые появившиеся сколы и царапины на лакокрасочном покрытии, проводить антикоррозийную обработку и обязательно хотя бы раз в неделю мыть автомобиль.