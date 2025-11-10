Почему вам не нужен роскошный «китаец» GAC GS8

С GS8 довольно интересная история, которая частенько приключается с разными моделями. Одни потребители хвалят машину, отмечая её надёжность и достойный уровень комфорта. Другие перечисляют многочисленные минусы и «косяки». Повторим, подобное нередко случается, но в случае с «китайцем» контраст мнений очень уж существенный. Итак, чем не угодил кроссовер пользователям? Об этом они сообщили в отзывах на площадке Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

У Александра с автомобилем не сложилось. В первой части отзыва он пожаловался на «полный рассинхрон работы двигателя и коробки», климат-контроль, специфику настройки электронных помощников, неудобство посадки, несоответствие расхода топлива показаниям бортового компьютера и прочие негативные моменты. Вторая часть с «вишенкой» в самом конце оказалась весьма масштабной:

Моторчик печки, к слову о предыдущем отзыве, мне таки заменили по гарантии, однако пришлось аж 4 раза по этому поводу обращаться к дилеру (о нём подробнее чуть ниже). И каждый раз, дилер просто «не мог» установить факт наличия неисправности, даже когда мы вместе с менеджером сидели в машине и у меня уже голова болела от этого свиста, мастер приёмщик мне заявил что у него возможно не такой музыкальный слух, как у меня, и удалился в недры автосалона. Только после многочисленных видео, записанных мною, в разных режимах работы самого климата и мотора, отправленных в дилерский центр, посредством известных мессенджеров, они таки моторчик заказали и поменяли. Спасибо. На трассе, во время движения и частых попытках смыть с лобового стекла, многочисленные трупы насекомых (естественно с применением омывающей жидкости), вдруг обратил внимание на то что щётки стеклоочистителя странно медленно елозят по стеклу и даже поддергиваются. Думал показалось… Оказалось что не казалось. В какой то момент они просто встали в положении «Всегда готов!», как Пионеры и перестали двигаться. Так как ехал я в дальнюю поездку, обратился, по дороге в диллерский центр в Омске, где мне сказали что вряд ли чем то быстро помогут и что то) там точно нужно менять. Благо моторчик остыл и щетки таки вернулись в исходное положение, а дальше в дороге было пасмурно и дождливо и щетки в условиях небольшого сопротивления (на мокрую так сказать) справлялись с работой почти штатно. Но ехать в Москву на такой машине было страшновато. Вдруг там снег или грязь... Пока вроде живы Про расход топлива и корректность его отображения бортовым компьютером. Очень много комментировали этот недостаток, на мой взгляд, в предыдущем отзыве. Посему уделю ему еще время. Пробег на данный момент у авто 32000 км и сомнений в том что обкатка прошла — уж точно нет!

© GAC

Китайская копия: так ли хорош внедорожник Great Wall Safe

Единственный режим когда бортовой показывает +/- корректный расход с погрешностью в 10%, это когда ты едешь по платной трассе на круизе ( я напоминаю что это возможно только до 130 км/ч) и совсем не вмешиваешься в работу электроники, то есть не давишь на газ, не трогаешь тормоз и тд.

Как только ты берёшь «дело в свои руки», погрешнось может вырасти до 50%! На М12, когда мне ночью нужно было, так сказать, «топить» (опаздывал на утреннюю электричку в Москве), реально было страшно что топлива не хватит до следующей заправки! Хотя бортовой в это время мило показывал расход 12,5 литров, по факту кушал GAC , больше 17л на 100 км пути! Будьте внимательны — можно просохнуть на дороге...

© GAC

Неуклюжий бегемот без тормозов: почему вам точно не нужна Toyota Land Cruiser 200

Ну и про ту самую ЖЕСТЬ! Неделю назад моему GAC GS8 «поплохело»! На центральном мониторе появилось какое-то сообщение об «Экстренном вызове» и он перестал на что либо реагировать. Напомню что почти все элементы управления находятся на мониторе! В то же самое время климат стал дуть в салон ледяным воздухом! Оказалось это из-за того что температура воздуха за бортом, по данным на приборной панели +51 градус (в реальности было около 0) 17 октября, я обратился в дилерский центр «Сибирские Моторы» в Новосибирске, где и преобретал автомобиль. Было установлено что имеются некие множественные ошибки по главной шине и было предложено оставить машину на длительную диагностику. 21 октября с утра оставил машину в сервисе, 22го вечером мне её вернули, с комментарием что были почищены какие то контакты и теперь с авто всё в порядке! Поздно вечером, того же дня, на парковке, самопроизвольно загорелась декоративная подсветка порогов с правой стороны и горела так до утра! 23 го октября утром у машины перестали работать поворотники и пришлось срочно возвращать её в сервис! 24 го мне поступил звонок из дилерского центра и была озвучена причина неисправности:

В следствии утечки жидкости из бачка омывателя в салон автомобиля, были полностью залиты блоки управления электроникой, что привело к множественным сбоям в её работе!.

© GAC

«Немцам» и «Тойоте» на заметку: стоит ли брать кроссовер Jaecoo J8

У unicum есть свой список претензий. Обратите внимание, что они пересекаются с озвученными выше.

«Основные проблемы, с которыми Вы столкнетесь: 1. Запотевание окон 2. Некорректная работа климат-контроля. (Режим авто полная ерунда) 3. Некорректная работа мультимедиа. (Чёрный экран в процессе поездки) 4. Грязные пороги в слякотную погоду. 5. Некорретный подсчет запаса хода его расход. (Даже на последней V3 прошивке) В нормальном режиме +2 литра к показателям и минус 90 км при указанном запасе хода в поездке. При езде 150км+ в час Вы можете встать на трассе с показателями наличия топлива в баке, но на практике его у вас не будет совсем.

Неудобные сидения , которые придётся дорабатывать проставками и подушками. При росте 190см + Вам не будет корректно видна проекция экрана. Отсутствие адекватной поддержки производителя. Заключенные договора на гарантийные ремонты с производителем у дилерских центров, по словам их работников, очень жестокие. Дилер даже понимая, что неисправно, но не зафиксировав неисправность на видео у себя не сможет Вам помочь. А если и поможет — то оплачивать такой ремонт будет лично он. («добрая воля») Не всегда автомобиль закрывается при удалении от ключа».

© GAC

Надёжная, но бесит: почему Toyota Camry — машина не для каждого

Интересные дополнения от этого же владельца:

«Ниже недостатки автомобиля из Вашей инструкции: 1. Отключение круиз-контроля должно происходить строго от скорости автомобиля, а не от показаний спидометра, который показывает текущую скорость автомобиля(погрешность от реальной скорости > 5 км/ч.) 2. Ваш интегрированный круиз-контроль должен автоматически включаться, когда видит разметку, но он не включается. 3. Адаптивный круиз-контроль не должен выключаться после 130км/ч при разгоне. Выход из него при скорости выше 130км/ч инструкцией не предусмотрен. 4. У большинства из Вас системный блок AVN. Согласно инструкции у Вас должна быть встроенная навигация. 5. На прошивках до android auto у всех отсутствует выбор дистанции предупреждения фронтального столкновения и комфортная посадка водителя.(GX/GXP). Данный дефект и исправляет сервисная кампания c android auto. 6. Нас всех кинули на атермальную плёнку лобового стекла».

© GAC

Сухоруков Михаил менее категоричен.

«Несмотря на некоторые недочёты, автомобиль оправдывает ожидания и предлагает отличное соотношение цена/качество. Из минусов: Практически нет багажника Нет официального дилера в Крыму Дорогое ТО Большая потеря стоимости. В трейд ин официальный дилер занижает стоимости ниже рынка, не охотно соглашаться на выкуп автомобиля. Из плюсов: Отлично ведёт себя зимой, высокая проходимость и управляемость в горной местности и на скользкой трассе. Огромный салон, много места на 3 ряду. Хороший запас мощности».